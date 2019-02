As atrações do fim de semana das estrelas da NBA 2019

O final de semana das estrelas da NBA começa nesta sexta-feira, 15, em Charlotte, nos Estados Unidos. O evento reúne os melhores jogadores da liga, como LeBron James e Stephen Curry, que se enfrentam no jogo das estrelas (All Star Game) no domingo. Antes disso, ocorre a partida entre os melhores jovens, torneio de três pontos, habilidades e enterradas.

A partida terá o mesmo molde do ano passado. Os titulares são eleitos por votação de fãs, imprensa e atletas, de acordo com sua conferências, e os reservas são selecionados pelos técnicos. Entretanto, eles não são divididos em leste e oeste. Os dois jogadores mais votados são eleitos capitães das equipes e escolhem os atletas que irão compor suas equipes.

A única diferença de formato, em comparação ao evento anterior, é que Dwyane Wade, do Miami Heat, e Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, foram convocados pela NBA para participar do jogo, pois estão fazendo a última temporada de suas lendárias carreiras.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, são os capitães deste ano e, em transmissão nacional, definiram seus times.

Confira as principais atrações do All Star Weekend:

Jogo das estrelas – domingo, 22h (de Brasília)

Time LeBron Time Giannis Titulares: LeBron James (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Golden State Warriors)

Kyrie Irving (Boston Celtics)

Kawhi Leonard (Toronto Raptors)

James Harden (Houston Rockets) Titulares: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Paul George (Oklahoma City Thunder)

Kemba Walker (Charlotte Hornets) Reservas: Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves

Bradley Beal (Washington Wizards)

Dwyane Wade (Miami Heat) Reservas: Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Russell Westbrook ((Oklahoma City Thunder)

Blake Griffin (Detroit Pistons)

D’Angelo Russell (Brooklyn Nets)

Nikola Vucevic (Orlando Magic)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Torneio de enterradas – sábado, a partir das 23h (de Brasília)

Jogador Time Miles Bridges Charlotte Hornets John Collins Atlanta Hawks Hamidou Diallo Oklahoma City Thunder Dennis Smith Jr. New York Knicks

Torneio de três pontos – sábado, a partir das 23h (de Brasília)

Devin Booker Phoenix Suns Seth Curry Portland Trail Blazers Stephen Curry Golden State Warriors Danny Green Toronto Raptors Joe Harris Brooklyn Nets Buddy Hield Sacramento Kings Damian Lillard Portland Trail Blazers Khris Middleton Milwaukee Bucks Dirk Nowitzki Dallas Mavericks Kemba Walker Charlotte Hornets

Torneio de habilidades – sábado, a partir das 23h (de Brasília)

Mike Conley Memphis Grizzlies Luka Doncic Dallas Mavericks De’Aaron Fox Sacramento Kings Nikola Jokic Denver Nuggets Kyle Kuzma Los Angeles Lakers Jayson Tatum Boston Celtics Nikola Vucevic Orlando Magic Trae Young Atlanta Hawks

Jogo dos melhores jovens jogadores – sexta-feira, 23h59h (de Brasília)