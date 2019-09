Artista Kobra pinta mural em homenagem a Senna em Imola

O artista brasileiro Eduardo Kobra inaugurou na última sexta-feira 20 um mural dedicado ao piloto Ayrton Senna, no autódromo de Imola, na Itália, palco do acidente que causou a morte do ídolo da Fórmula 1 em 1994.

Kobra levou sete dias seguidos, trabalhando das 8h às 20h, para concluir o mural, que tem 21 metros de comprimento e sete de altura e se localiza na entrada do museu Checco Costa, a poucos metros da antiga curva Tamburello, onde Senna bateu sua Williams no GP de San Marino, em 1º de maio de 1994.

Detalhe da obra de Eduardo Kobra homenageia Roland Ratzenberger Detalhe da obra de Eduardo Kobra homenageia Roland Ratzenberger

“No mural, Senna está olhando para o grid de largada local, onde esteve tantas vezes na pole position, e também olhando para a torcida. Utilizei as famosas listras do capacete, que também simbolizam velocidade”, explicou Kobra, de 44 anos, famoso por seus murais coloridos, vários deles com temática esportiva, que animam paisagens urbanas por todo o mundo.

O Museu Checco Costa recebe uma mostra temporária, “Ayrton Magico – A Alma além dos limites”, sobre a carreira do tricampeão de Fórmula 1, em um percurso interativo com com exposição de carros, capacete, entrevistas e imagens da carreira de Senna.