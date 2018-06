O meia brasileiro Philippe Coutinho, artilheiro da seleção na Copa do Mundo de 2018 com dois dos três gols do Brasil na competição, tem um perfil bem diferente dos boleiros, normalmente associados à noite e a várias mulheres. O jogador de 26 anos é casado com Aine Coutinho, sua namorada desde quando ele tinha 15 anos.

É comum ver jogadores de futebol casados mais de uma vez com modelos e famosas após terem sucesso dentro dos gramados, mas para Coutinho foi diferente. O meia conheceu sua esposa enquanto jogava na várzea do Rio de Janeiro. Desde então, o brasileiro está junto com Aine, com quem tem uma filha, chamada Maria, nascida em 2015.

Casados desde 2012, Philippe e Aine Coutinho moram juntos na Catalunha, já que o meia atua pelo Barcelona. A base familiar ajudou o meia a se destacar em sua primeira participação em Mundiais, inclusive ofuscando Neymar, jogador mais badalado da seleção brasileira.