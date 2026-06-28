Artilharia renovada: Messi marca mais um gol e supera recorde de Jairzinho e Fontaine
Camisa 10 entrou no segundo tempo e fez seu 19º gol em Mundiais
Lionel Messi fez de novo. O camisa 10 marcou mais um gol em Copas do Mundo e aumentou o próprio recorde. Em jogo contra a Jordânia neste domingo, 28, o jogador entrou no segundo tempo e fez de falta o seu 19º gol em Mundiais, se isolando na liderança do ranking de artilheiros históricos na competição.
Nesta edição, ele chega a seis gols e abre vantagem para os concorrentes na disputa pela Chuteira de Ouro, concedida ao artilheiro do torneio. Na segunda colocação, estão empatados com quatro gols, Vini Jr., Kylian Mbappé, Erling Haaland e Ousmane Dembélé.
O gol também coloca Messi em uma prateleira inédita de recordes. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar em sete jogos consecutivos de Copa do Mundo. O artilheiro marcou 11 gols em sete partidas, desde as oitavas de final da edição de 2022. Antes dele, o francês Just Fontaine e o brasileiro Jairzinho marcaram em todos os seis jogos nas Copas de 1958 e 1970, respectivamente.
Artilharia histórica em Copas do Mundo
- Lionel Messi (Argentina): 19 gols
- Miroslav Klose (Alemanha) e Kylian Mbappé (França): 16 gols
- Ronaldo Fenômeno (Brasil): 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 14 gols
- Just Fontaine (França): 13 gols
- Pelé (Brasil): 12 gols
EM UM SÓ LUGAR