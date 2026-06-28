Artilharia renovada: Messi marca mais um gol e supera recorde de Jairzinho e Fontaine

Lionel Messi fez de novo. O camisa 10 marcou mais um gol em Copas do Mundo e aumentou o próprio recorde. Em jogo contra a Jordânia neste domingo, 28, o jogador entrou no segundo tempo e fez de falta o seu 19º gol em Mundiais, se isolando na liderança do ranking de artilheiros históricos na competição.

Nesta edição, ele chega a seis gols e abre vantagem para os concorrentes na disputa pela Chuteira de Ouro, concedida ao artilheiro do torneio. Na segunda colocação, estão empatados com quatro gols, Vini Jr., Kylian Mbappé, Erling Haaland e Ousmane Dembélé.

O gol também coloca Messi em uma prateleira inédita de recordes. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar em sete jogos consecutivos de Copa do Mundo. O artilheiro marcou 11 gols em sete partidas, desde as oitavas de final da edição de 2022. Antes dele, o francês Just Fontaine e o brasileiro Jairzinho marcaram em todos os seis jogos nas Copas de 1958 e 1970, respectivamente.

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Artilharia histórica em Copas do Mundo

Lionel Messi (Argentina): 19 gols Miroslav Klose (Alemanha) e Kylian Mbappé (França): 16 gols Ronaldo Fenômeno (Brasil): 15 gols Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 14 gols Just Fontaine (França): 13 gols Pelé (Brasil): 12 gols

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