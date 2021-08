Arthur Zanetti erra na final e fica sem medalha nas argolas

Medalhista de ouro em Londres-2012 e de prata na Rio-2016 nas argolas, o ginasta brasileiro Arthur Zanetti não conseguiu repetir o pódio na Arena Ariake, sede da modalidade nos Jogos de Tóquio, na madrugada desta segunda-feira, 2.

Primeiro a se apresentar, o atleta de 31 anos sofreu uma queda ao tentar sair do exercício com um triplo mortal, o que prejudicou sua nota e o impediu de entrar para a história como o primeiro ginasta a conquistar três medalhas nas argolas em edições olímpicas diferentes.

A medalha de ouro ficou com o chinês Liu Yang, com nota de 15.500, seguido pelo compatriota Hao You (15.300), que levou a prata. O grego Eleftherios Petrounias, que defendia o título conquistado na Rio-2016 e era o principal favorito em razão de seus resultados no último ciclo olímpico, ficou com o bronze (15.200).

Zanetti chegou à final com a quinta melhor nota da semifinal (14.900) e foi para o tudo ou nada na abertura da final. Depois de uma ótima apresentação nas argolas, ele arriscou um triplo mortal, mas não conseguiu cair de pé. Ele deixou o tablado com um sorriso e foi abraçado por seu treinador Marcos Goto. Com nota de 14.133, o brasileiro terminou a final na oitava e última colocação.

“Nós fizemos o nosso papel em 2012, e o que viesse depois de lá era lucro. Fomos para o tudo ou nada, aumentamos nossa expectativa, e era uma saída muito difícil. Tentamos, mas não deu certo. Se a gente acertasse, a chance de pódio era grande”, disse Zanetti à Rede Globo.”

O atleta de São Caetano (SP) não quis traçar planos para o futuro e disse que só pensa em reencontrar o filho. “Agora não penso em mais nada, só quero dar uma relaxada na cabeça e no corpo.”