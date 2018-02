Arte na cabeça: os capacetes dos Jogos de inverno de 2018

As provas de skeleton, nas Olimpíadas de Inverno, são muito plásticas, seja pela performance dos atletas, que descem uma pista de gelo deitados de bruços sobre um trenó feito de metal, seja pela beleza dos capacetes usadas pelos atletas nas descidas. Na edição de 2018 dos Jogos, na cidade de PyeongChang, muitos capacetes artísticos ganharam destaque. Alguns com animais (leão, ursos, alce, aranha, águia), outros com personagens, como Homem de Ferro e um vampiro. Já outros capacetes tiveram desenhos com as cores das bandeiras nacionais e até com um desenho maia. Confira na galeria abaixo:

1. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 1 /19 Barrett Martineau, do Canadá (Edgar Su/Reuters)

2. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 2 /19 Ander Mirambell, da Espanha (Edgar Su/Reuters)

3. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 3 /19 Akwasi Frimpong, de Gana (Edgar Su/Reuters)

4. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 4 /19 John Daly, dos Estados Unidos (Edgar Su/Reuters)

5. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 5 /19 Maria Marinela Mazilu, da Romênia (Arnd Wiegmann/Reuters) Skeleton – Pyeongchang 2018 Winter Olympics – Women’s Training – Olympic Sliding Centre - Pyeongchang, South Korea – February 14, 2018 - Maria Marinela Mazilu of Romania in action. REUTERS/Arnd Wiegmann

6. Yun Sung-bin, da Coreia do Sul zoom_out_map 6 /19 Yun Sung-bin, da Coreia do Sul (Edgar Su/Reuters)

7. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 7 /19 Nikita Tregubov, Atleta Olímpico da Rússia (Edgar Su/Reuters)

8. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 8 /19 Joseph Luke Cecchini, da Itália (Edgar Su/Reuters)

9. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 9 /19 Alexander Gassner, da Alemanha (Edgar Su/Reuters)

10. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 10 /19 Rhys Thornbury, da Nova Zelândia (Edgar Su/Reuters)

11. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 11 /19 Kim Ji-soo, da Coreia do Sul (Edgar Su/Reuters)

12. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 12 /19 Kevin Boyer, do Canadá (Edgar Su/Reuters)

13. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 13 /19 Alexander Henning Hanssen, da Noruega (Arnd Wiegmann/Reuters)

14. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 14 /19 Dom Parsons, do Reino Unido (Edgar Su/Reuters)

15. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 15 /19 Jackie Narracott, da Austrália (Arnd Wiegmann/Reuters)

16. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 16 /19 Dorin Velicu, da Romênia (Arnd Wiegmann/Reuters)

17. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 17 /19 Mirela Rahneva, do Canadá (Edgar Su/Reuters) Skeleton – Pyeongchang 2018 Winter Olympics – Women’s Training – Olympic Sliding Centre - Pyeongchang, South Korea – February 13, 2018 - Mirela Rahneva of Canada in action. REUTERS/Edgar Su

18. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 18 /19 Hiroatsu Takahashi, do Japão (Edgar Su/Reuters)

19. Pyeongchang 2018 Winter Olympics zoom_out_map 19/19 Jane Channell, do Canadá (Edgar Su/Reuters) Skeleton – Pyeongchang 2018 Winter Olympics – Women’s Training – Olympic Sliding Centre - Pyeongchang, South Korea – February 13, 2018 - Jane Channell of Canada in action. REUTERS/Edgar Su