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Esporte

Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, em Cardiff, pelo título da Community Shield

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 06h30
LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: The FA Community shield trophy is seen during the 2025 FA Community Shield match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium on August 10, 2025 in London, England. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images)
Troféu da Community Shield (James Gill - Danehouse/Getty Images)
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Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, pela Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. A decisão abre oficialmente a temporada 2026/27 do futebol inglês e reúne o Arsenal, campeão da última Premier League, e o Manchester City, vencedor da Copa da Inglaterra.

O Arsenal chega à decisão depois de encerrar um longo jejum e conquistar o Campeonato Inglês na temporada passada. A equipe de Mikel Arteta também apresenta novidades importantes para o novo ciclo, com destaque para Bruno Guimarães, contratado após passagem pelo Newcastle. O brasileiro fez sua estreia no amistoso contra o Como, na quarta-feira, entrando no segundo tempo e convertendo uma das cobranças na vitória dos Gunners nos pênaltis.

Arteta, porém, ainda administra a condição física de jogadores que retornaram mais tarde após a Copa do Mundo.

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Declan Rice e Bukayo Saka tiveram preparação reduzida e podem começar no banco, enquanto William Saliba e Jurriën Timber estão fora por problemas físicos. Bruno Guimarães disputa uma vaga no meio, e nomes como Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli e Viktor Gyökeres aparecem entre as principais referências ofensivas para a primeira decisão da temporada.

O Manchester City inicia uma nova era. Depois da saída de Pep Guardiola, Enzo Maresca assumiu o comando da equipe e fará sua estreia oficial justamente em uma decisão contra o principal rival dos Citizens nas últimas temporadas. O treinador ganhou espaço para promover uma renovação do elenco, que perdeu defensores experientes, enquanto o brasileiro Vitor Reis retornou do empréstimo ao Girona e conquistou espaço durante a pré-temporada. Rodri ainda se recupera de uma cirurgia nas costas, enquanto Erling Haaland retornou aos treinamentos apenas nesta semana e pode não começar entre os titulares.

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Onde assistir a partida entre Arsenal e Manchester City?

Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, pela Community Shield. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Arsenal: Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Lewis-Skelly e Ødegaard; Gabriel Martinelli, Gyökeres e Tzolis. Técnico: Mikel Arteta. 

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Vitor Reis e Gvardiol; Kovacic e Reijnders; Savinho, Phil Foden e Semenyo; Marmoush. Técnico: Enzo Maresca.

Arbitragem:

  • Árbitro: Sam Barrott;
  • Assistentes: Craig Taylor e Blake Antrobus;
  • Quarto árbitro: Farai Hallam;
  • VAR: James Bell;
  • AVAR: Tim Wood.
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