Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

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Arsenal e Manchester City se enfrentam na Community Shield, abrindo a temporada inglesa. Com novidades como Bruno Guimarães no Arsenal e Enzo Maresca no comando do City, o confronto promete emoção. Descubra os detalhes, desfalques e onde assistir a essa grande decisão do futebol inglês.

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Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, pela Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. A decisão abre oficialmente a temporada 2026/27 do futebol inglês e reúne o Arsenal, campeão da última Premier League, e o Manchester City, vencedor da Copa da Inglaterra.

O Arsenal chega à decisão depois de encerrar um longo jejum e conquistar o Campeonato Inglês na temporada passada. A equipe de Mikel Arteta também apresenta novidades importantes para o novo ciclo, com destaque para Bruno Guimarães, contratado após passagem pelo Newcastle. O brasileiro fez sua estreia no amistoso contra o Como, na quarta-feira, entrando no segundo tempo e convertendo uma das cobranças na vitória dos Gunners nos pênaltis.

Arteta, porém, ainda administra a condição física de jogadores que retornaram mais tarde após a Copa do Mundo.

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Declan Rice e Bukayo Saka tiveram preparação reduzida e podem começar no banco, enquanto William Saliba e Jurriën Timber estão fora por problemas físicos. Bruno Guimarães disputa uma vaga no meio, e nomes como Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli e Viktor Gyökeres aparecem entre as principais referências ofensivas para a primeira decisão da temporada.

O Manchester City inicia uma nova era. Depois da saída de Pep Guardiola, Enzo Maresca assumiu o comando da equipe e fará sua estreia oficial justamente em uma decisão contra o principal rival dos Citizens nas últimas temporadas. O treinador ganhou espaço para promover uma renovação do elenco, que perdeu defensores experientes, enquanto o brasileiro Vitor Reis retornou do empréstimo ao Girona e conquistou espaço durante a pré-temporada. Rodri ainda se recupera de uma cirurgia nas costas, enquanto Erling Haaland retornou aos treinamentos apenas nesta semana e pode não começar entre os titulares.

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Onde assistir a partida entre Arsenal e Manchester City?

Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, pela Community Shield. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Arsenal: Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Lewis-Skelly e Ødegaard; Gabriel Martinelli, Gyökeres e Tzolis. Técnico: Mikel Arteta.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Vitor Reis e Gvardiol; Kovacic e Reijnders; Savinho, Phil Foden e Semenyo; Marmoush. Técnico: Enzo Maresca.

Arbitragem:

Árbitro: Sam Barrott;

Assistentes: Craig Taylor e Blake Antrobus;

Quarto árbitro: Farai Hallam;

VAR: James Bell;

AVAR: Tim Wood.