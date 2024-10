Arsenal x Liverpool: horário, onde assistir e prováveis escalações

Arsenal e Liverpool entram em campo neste domingo, 27, pela Premier League, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres.

O Liverpool é o líder da competição com 21 pontos, enquanto o Arsenal está na terceira colocação com 17. Entre eles está o Manchester City, com 20. As duas equipes venceram as suas partidas pela Champions League no meio de semana e, coincidentemente, pelo mesmo placar de 1 a 0. O Arsenal, jogando em casa, venceu o Shaktar Donetsk, enquanto o Liverpool foi até a Alemanha para enfrentar o RB Leipezig.

Nos últimos dois anos se instaurou um pequeno tabu no confronto direto entre as equipes. o Liverpool não consegue vencer o Arsenal pelo Campeonato Inglês desde março de 2022, quando bateu o Arsenal no Emirates Stadium por 2 a 0.Na última partida entre eles, em fevereiro deste ano nesse mesmo estádio, o Arsenal venceu por 3 a 1, com gols de Trossard, Gabriel Martinelli e Saka.

O Arsenal não vai poder contar com os seguintes jogadores por conta de lesões: Saka, Timber, Tomiyasu, Odegaard e Tierney. Além deles, Partey também deve ficar de fora por conta de um desgaste físico.

No Liverpool, Alisson, Harvey Elliott, Federico Chiesa e Conor Bradley vão ficar de fora da partida por conta de lesões. O atacante Diogo Jota é dúvida e também pode ficar de fora.

Como assistir ao jogo entre Arsenal e Liverpool?

A partida entre Arsenal e Liverpool será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Emirates Stadium, em Londres, às 13h30.

Prováveis escalações:

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Havertz, Rice e Merino; Sterling, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Jones, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Núñez e Gakpo. Treinador: Arne Slot.

Arbitragem:

O árbitro da partida será o inglês Anthony Taylor .