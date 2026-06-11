Arrogância ou realismo? Raphinha garante que pode decidir Copa do Mundo
Jogador mostrou confiança no títuloPor Nara Boechat SEGUIR SEGUINDO 11 jun 2026, 11h01 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h31
A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, a expectativa pelo tão sonhado hexacampeonato ganha força entre os torcedores. Dentro do elenco, a confiança também está em alta. Em entrevista coletiva, Raphinha destacou o peso de vestir a camisa amarela e afirmou que ele e Vini Jr. estão preparados para assumir o protagonismo na busca pelo sexto título mundial.
Para o atacante do Barcelona, o companheiro reúne todas as credenciais para ser decisivo no Mundial. “É uma pessoa que pode resolver uma Copa do Mundo. Pode ajudar a trazer o hexa. Eu me incluo nisso: pessoas que têm experiência no futebol e podem resolver uma Copa”, afirmou.
O Brasil inicia sua caminhada na Copa do Mundo neste sábado, 13, quando enfrenta o Marrocos pela primeira rodada da competição. A partida acontecerá em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
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