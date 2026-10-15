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Arrascaeta vira promessa de campanha de candidato à presidência do Peñarol

Nico de la Cruz, também do Flamengo, e Merentiel, ex-Palmeiras e atual Boca Juniors, estão na lista de alvos de Pablo Schiavi

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 09h32 | Atualizado em 15 out 2026, 09h32
DOHA, QATAR - DECEMBER 10: Giorgian de Arrascaeta of CR Flamengo celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Derby of the Americas 2025 match between Cruz Azul and CR Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium on December 10, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Jan Kruger - FIFA/FIFA via Getty Images)
Arrascaeta marcou os dois gols do Flamengo na vitória contra o Cruz Azul, do México (Jan Kruger - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Arrascaeta vira promessa de campanha de candidato à presidência do Peñarol Priorize VEJA no Google

Candidato à presidência do Peñarol, referência do futebol uruguaio e pentacampeão da Libertadores, o advogado Pablo Schiavi concedeu uma entrevista na qual promete repatriar ídolos locais na próxima temporada. Na alça de mira do dirigente estão Arrascaeta e Nico de la Cruz, do Flamengo, e Merentiel, ex-Palmeiras e atual Boca Juniors.

A obsessão maior é Arrascaeta, também jogador da seleção do Uruguai. “É uma obsessão muito difícil, já que ele é Deus no Brasil, o rei do Flamengo, mas seu coração tem duas cores e nós vamos fazer o impossível para seduzi-lo nesses três anos que vêm”, disse o dirigente, em entrevista ao canal de TV uruguaio Canal 10.

Para conseguir realizar o sonho, Schiavi aposta na boa relação com o empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca. “Obviamente as conversas são com o representante, não queremos comprometer o jogador de nenhuma forma”, disse o advogado.

Quanto aos outros dois jogadores, o candidato à presidência do Peñarol é mais realista. “Creio que De la Cruz vai jogar no Peñarol e outra opção que temos, outro jogador que me encantaria é a figura do Boca Juniors, Merentiel, que é um touro. Esses três jogadores se pagam sozinhos”, concluiu.

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