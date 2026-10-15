Arrascaeta vira promessa de campanha de candidato à presidência do Peñarol

Candidato à presidência do Peñarol, referência do futebol uruguaio e pentacampeão da Libertadores, o advogado Pablo Schiavi concedeu uma entrevista na qual promete repatriar ídolos locais na próxima temporada. Na alça de mira do dirigente estão Arrascaeta e Nico de la Cruz, do Flamengo, e Merentiel, ex-Palmeiras e atual Boca Juniors.

A obsessão maior é Arrascaeta, também jogador da seleção do Uruguai. “É uma obsessão muito difícil, já que ele é Deus no Brasil, o rei do Flamengo, mas seu coração tem duas cores e nós vamos fazer o impossível para seduzi-lo nesses três anos que vêm”, disse o dirigente, em entrevista ao canal de TV uruguaio Canal 10.

Para conseguir realizar o sonho, Schiavi aposta na boa relação com o empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca. “Obviamente as conversas são com o representante, não queremos comprometer o jogador de nenhuma forma”, disse o advogado.

Quanto aos outros dois jogadores, o candidato à presidência do Peñarol é mais realista. “Creio que De la Cruz vai jogar no Peñarol e outra opção que temos, outro jogador que me encantaria é a figura do Boca Juniors, Merentiel, que é um touro. Esses três jogadores se pagam sozinhos”, concluiu.