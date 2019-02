Armstrong é eleito o atleta mais antidesportivo de 2012

O ex-ciclista americano Lance Armstrong lidera a relação de atletas mais antidesportivos de 2012 publicada pela revista Sports Illustrated. Armstrong foi escolhido pela revista dez anos depois de receber o troféu fair play por seus valores esportivos.

De acordo com a Sports Illustrated, “antigos companheiros admitiram que Armstrong não só usava constantemente esteroides para melhorar seu rendimento, mas praticamente os forçava a fazer o mesmo, embora ele nunca admitisse”. Na lista dos atletas mais antidesportivos está o atacante brasileiro Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk, que na partida contra o Nordsjaelland, pela Liga dos Campeões, marcou um gol aproveitando uma jogada em que a bola seria devolvida ao adversário. Leia também: Dossiê exibe provas definitivas sobre doping de Armstrong Também estão na lista da revista o zagueiro inglês John Terry, sancionado por insultos racistas a Anton Ferdinand, e o atleta argelino Taoufik Makhloufi, que na Olimpíada de Londres simulou uma lesão e deixou a semifinal dos 800 metros para guardar energia para a final dos 1.500 metros. (Com agência EFE)