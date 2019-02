Argentino Javier Saviola renova contrato com Benfica até 2013

Lisboa, 2 jan (EFE).- O atacante argentino Javier Saviola prolongou seu contrato com o Benfica por mais um ano, até 2013, informou nesta segunda-feira o clube lisboeta à Comissão da Bolsa de Valores (CMVM) portuguesa.

Pelo comunicado, o Benfica ‘exerceu a opção à qual tinha direito de prolongar o contrato de trabalho com Saviola até 30 de junho de 2013’.

Aos 30 anos, o atacante tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, e seu contrato estava previsto acabar em 30 de junho.

Nos últimos meses, a imprensa esportiva lusa havia especulado sobre a possível transferência do jogador para outros clubes europeus, entre estes os espanhóis Villarreal e Valencia e a italiana Lazio, assim como outros clubes do Oriente Médio.

As notícias sobre sua saída levaram o técnico do Benfica, Jorge Jesus, a desmentir os rumores. Em novembro, ele disse que a equipe contaria com Saviola ‘para o futuro’.

O argentino incorporou-se ao grupo em 2009 a partir do Real Madrid por 5 milhões de euros e continua sendo uma opção de ataque para o treinador.

Nesta temporada ele marcou quatro gols nos 12 jogos disputados do Campeonato Português e nas duas partidas da Liga dos Campeões. EFE