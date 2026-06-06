Argentina x Honduras: onde assistir, horário e escalações
Amistoso de hoje, 6, será o penúltimo da atual campeã antes da Copa do Mundo
A Argentina enfrenta Honduras neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Kyle Field, em College Station, no Texas, no penúltimo teste antes da Copa do Mundo de 2026.
Atual campeã mundial, a seleção de Lionel Scaloni usa o amistoso para ajustar a engrenagem final antes da estreia no Mundial, marcada para 16 de junho, contra a Argélia. Depois de Honduras, os argentinos ainda encaram a Islândia, em 9 de junho, no Alabama. O camisa 10 Lionel Messi, que se se recupera de fadiga muscular, deve ser preservado do confronto.
Já Honduras entra em campo como franco-atirador. Fora da Copa do Mundo, a equipe centro-americana tenta transformar o amistoso em vitrine competitiva depois da frustração nas Eliminatórias da Concacaf. O time agora é comandado por José Francisco Molina e aposta em peças como Luis Palma, Kervin Arriaga, Rigoberto Rivas e o goleiro Edrick Menjívar para tentar resistir ao volume argentino.
Como assistir ao jogo entre Argentina e Honduras hoje?
Argentina e Honduras vão se enfrentar neste sábado, 6, às 21h (horário de Brasília), amistoso internacional, no Kyle Field, em College Station, no Texas. A partida terá transmissão da CazéTV, X Sports e Disney+.
Prováveis escalações:
Argentina: Rulli; Molina, Martínez, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Simeone. Técnico: Lionel Scaloni.
Honduras: Menjívar; Maldonado, Rosales, Vega e Meléndez; Rodríguez, Arriaga, Álvarez e Ruiz; Luis Palma e Rivas. Técnico: José Francisco Molina.
Odds para Argentina x Honduras:
Resultado final
Betano: Argentina (1.16) – Empate (6.20) – Honduras (22.00)
Bet365: Argentina (1.14) – Empate (7.00) – Honduras (15.00)