Argentina x Egito na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Argentina e Egito se enfrentam nas oitavas da Copa 2026 em busca de uma vaga histórica nas quartas. Enquanto a Albiceleste, atual campeã, gerou dúvidas ao sofrer para avançar, a seleção egípcia surpreende com sua melhor campanha. Saiba onde assistir a este confronto decisivo e as prováveis escalações.

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Argentina e Egito disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça, 7, às 13h (horário de Brasília), no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A atual campeã sofreu mais do que o esperado no primeiro mata-mata, mas venceu Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação. A Argentina saiu na frente do placar, mas tomou o empate no tempo regulamentar. Já na prorrogação, a Albiceleste marcou e sofreu o empate novamente. No final do tempo extra, a Argentina conseguiu marcar o terceiro e decisivo gol. Apesar da classificação, a equipe de Lionel Scaloni deixou dúvidas ao encontrar dificuldades para superar a organização defensiva e os contra-ataques de Cabo Verde.

Do outro lado, o Egito vive uma campanha histórica. Depois de somar cinco pontos na fase de grupos, a equipe africana eliminou a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1, e vai jogar as oitavas do Mundial pela primeira vez na história.

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Como assistir ao jogo entre Argentina e Egito hoje?

Argentina e Egito vão se enfrentar nesta terça, 7, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Escalações confirmadas:

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

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Egito: Shobeir; Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Hafez; Lasheen, Attia, Hassan e Ashour; Salah e Zico. Técnico: Hossam Hassan.

Odds para Argentina x Egito:

Resultado final

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Betano: Argentina (1.38) – Empate (4.60) – Egito (9.50)

Bet365: Argentina (1.33) – Empate (4.75) – Egito (11.00)

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Arbitragem

Árbitro: François Letexier (França);

Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França);

Quarto árbitro: Espen Eskås (Noruega).

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