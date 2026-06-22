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Esporte

Argentina x Áustria na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje é válida pela segunda rodada do Grupo J; as duas equipes venceram na estreia. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 08h51 | Atualizado em 22 jun 2026, 14h04
DALLAS, TEXAS - JUNE 14: A general view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Dallas, nos Estados Unidos (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Argentina x Áustria na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Argentina e Áustria vão jogar nesta segunda-feira, 22, às 14h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. As duas seleções venceram na estreia e largaram na frente da chave.

+ Jogos de hoje, segunda, 22 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A atual campeã mundial estreou na Copa com um show de Lionel Messi, que anotou um hat-trick contra a Argélia e sacramentou a vitória argentina. Um novo triunfo encaminha a classificação à fase eliminatória e mantém a equipe na liderança da chave.

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Do outro lado, a Áustria estreou com uma vitória por 3 a 1 contra a Jordânia, com gols de Romano Schmid, Yazan Al-Arab (contra) e Arnautović. A partida marcou a volta da Áustria no torneio após 28 anos e a primeira vitória austríaca em Copas após 36 anos. Antes da estreia em 2026, a última vitória da Áustria em Copas havia ocorrido em 19 de junho de 1990, quando derrotou os Estados Unidos por 2 a 1, na fase de grupos do Mundial da Itália. 

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Como assistir ao jogo entre Argentina e Áustria hoje?

Argentina e Áustria vão se enfrentar nesta segunda, 22, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada; Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Áustria: Schlager; Posch, Danso, Alaba e Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer e Sabitzer; Schmid e Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Odds para Argentina x Áustria:

Resultado final

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Betano: Argentina (1.50) – Empate (4.10) – Áustria (7.40)

Bet365: Argentina (1.45) – Empate (4.33) – Áustria (7.50)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egito);
  • Assistentes: Mahmoud Abouregal (Egito) e Ahmed Hossam Taha (Egito);
  • Quarto árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Espanha);
  • VAR: Khamis Al Marri (Catar).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Argentina
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