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Argentina x Argélia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Atual campeã estreia no torneio nesta terça, 16; partida é válida pelo Grupo J. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 16 jun 2026, 21h02
KANSAS CITY, MISSOURI - MAY 11: A general view of Arrowhead Stadium ahead of the 2026 World Cup at Kansas City Stadium on May 11, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Jay Biggerstaff/Getty Images)
Estádio de Kansas City vai ser o palco da partida entre Argélia e Áustria neste sábado, 27 (Jay Biggerstaff/Getty Images)
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A atual campeã do mundo, Argentina, estreia na Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira, 16, contra a Argélia. A bola rola às 22h (horário de Brasília), no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo J.

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A Argentina chega em 2026 à sua 19ª participação em Copas do Mundo. A Albiceleste persegue o tetracampeonato mundial e o bi consecutivo. A seleção comandada por Lionel Scaloni se classificou para a Copa sem sustos, após liderar as eliminatórias com 38 pontos em 18 partidas disputadas. Os argentinos optaram por uma preparação mais discreta para o Mundial, enfrentando seleções de menor expressão no cenário mundial em amistosos. A Argentina acumula sete vitórias consecutivas e, neste ano, venceu Islândia, Honduras, Zâmbia e Mauritânia. Lionel Messi vai entrar em campo em sua sexta Copa do Mundo, um recorde de participações ao lado de Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Guillermo Ochoa, do México.

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Do outro lado, a Argélia vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo na história. As participações anteriores foram em 1982, 1986, 2010 e 2014. A última Copa antes desta edição foi a de 2014, no Brasil, quando a seleção fez sua melhor campanha ao chegar às oitavas de final, sendo eliminada pela Alemanha na prorrogação.

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Áustria e Jordânia completam o grupo J. As duas seleções se enfrentam nesta madrugada, à 1h (horário de Brasília).

Como assistir ao jogo entre Argentina e Argélia hoje?

Argentina e Argélia vão se enfrentar nesta terça, 16, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Cuti Romero e Medina; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Almada, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

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Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Maza e Bentaleb; Gouiri, Mahrez e Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.

Odds para Argentina x Argélia:

Resultado final

Betano: Argentina (1.50) – Empate (4.25) – Argélia (6.90)

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Bet365: Argentina (1.42) – Empate (4.50) – Argélia (8.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia);
  • Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia);
  • Quarto Árbitro: Campbell-Kirk Kawana Waugh (Nova Zelândia);
  • VAR: Tomasz Kwatwolski (Polônia).
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