Argentina x Argélia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Atual campeã estreia no torneio nesta terça, 16; partida é válida pelo Grupo J. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do jogo
A atual campeã do mundo, Argentina, estreia na Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira, 16, contra a Argélia. A bola rola às 22h (horário de Brasília), no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo J.
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A Argentina chega em 2026 à sua 19ª participação em Copas do Mundo. A Albiceleste persegue o tetracampeonato mundial e o bi consecutivo. A seleção comandada por Lionel Scaloni se classificou para a Copa sem sustos, após liderar as eliminatórias com 38 pontos em 18 partidas disputadas. Os argentinos optaram por uma preparação mais discreta para o Mundial, enfrentando seleções de menor expressão no cenário mundial em amistosos. A Argentina acumula sete vitórias consecutivas e, neste ano, venceu Islândia, Honduras, Zâmbia e Mauritânia. Lionel Messi vai entrar em campo em sua sexta Copa do Mundo, um recorde de participações ao lado de Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Guillermo Ochoa, do México.
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Do outro lado, a Argélia vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo na história. As participações anteriores foram em 1982, 1986, 2010 e 2014. A última Copa antes desta edição foi a de 2014, no Brasil, quando a seleção fez sua melhor campanha ao chegar às oitavas de final, sendo eliminada pela Alemanha na prorrogação.
Áustria e Jordânia completam o grupo J. As duas seleções se enfrentam nesta madrugada, à 1h (horário de Brasília).
Como assistir ao jogo entre Argentina e Argélia hoje?
Argentina e Argélia vão se enfrentar nesta terça, 16, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Cuti Romero e Medina; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Almada, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.
Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Maza e Bentaleb; Gouiri, Mahrez e Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.
Odds para Argentina x Argélia:
Resultado final
Betano: Argentina (1.50) – Empate (4.25) – Argélia (6.90)
Bet365: Argentina (1.42) – Empate (4.50) – Argélia (8.00)