Argentina vai acionar tribunal máximo do esporte contra punições da Fifa após final da Copa do Mundo

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou que recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), instância máxima de justiça esportiva global, contra as punições impostas pela Fifa pelos incidentes ocorridos após a final da Copa do Mundo de 2026, disputada contra a Espanha. A decisão foi comunicada na sexta-feira, 6, depois que a Câmara de Apelações da entidade manteve parte das sanções aplicadas aos jogadores e à federação.

A principal contestação é a suspensão de dez partidas imposta ao volante Leandro Paredes, acompanhada de uma multa de 90 mil dólares (cerca de R$ 495 mil), que foi mantida integralmente. Já o lateral Nahuel Molina teve a suspensão reduzida de sete para quatro jogos e a multa diminuída de 90 mil para 60 mil dólares (R$ 330 mil). A federação argentina também não conseguiu reverter a multa de 321 mil dólares (cerca de R$ 1,7 milhão) aplicada por diferentes infrações disciplinares, incluindo cantos e gestos discriminatórios por parte dos torcedores albicelestes.

Em comunicado, a AFA afirmou que pretende solicitar os fundamentos das decisões para, em seguida, apresentar recurso ao TAS. A entidade considera que “dispõe de argumentos de fato e de direito suficientes para interpor recurso”. Com a decisão da Fifa, Paredes, que já cumpriu três partidas de suspensão, ficará de fora dos amistosos da seleção argentina contra Uruguai e Costa Rica, em novembro. Molina, por sua vez, ainda precisa cumprir uma partida – e estaria em condições de retornar à seleção na primeira data Fifa de 2027.

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O Comitê Disciplinar da Fifa anunciou as punições em agosto. A confusão ocorreu em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, logo após a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, na decisão do Mundial. Paredes se envolveu em confrontos com jogadores espanhóis, incluindo Eric García e Gavi. Molina também participou dos episódios. Além deles, o auxiliar técnico argentino Roberto Ayala recebeu suspensão de três partidas e o jogador Thiago Almada foi punido com um jogo, já cumprido. Do lado espanhol, o jogador Gavi recebeu suspensão por uma partida pela Roja e uma multa de 30 mil dólares (R$ 165 mil).

Com AFP