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Esporte

Argentina supera o Brasil em número de finais de Copa do Mundo

Argentinos encaram a Espanha, que chega à sua segunda decisão de Mundial

Por Maria Trombini 15 jul 2026, 23h33
Lionel Messi, com a camisa 10 da Argentina, é carregado nos ombros por um colega de equipe, sorrindo e erguendo uma garrafa de água com um braço e o outro para o alto. Outros jogadores argentinos comemoram ao redor, alguns sem camisa, em um estádio lotado com torcedores ao fundo
Argentina chega à sétima final de Copa do Mundo (Patrick Smith - FIFA/Getty Images)
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Argentina supera o Brasil em número de finais de Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), e a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, a Argentina chegou à incrível marca de sete aparições em decisões do Mundial. Com o resultado, o país alcançou sua terceira final nas últimas quatro edições do torneio.

A Albiceleste superou o Brasil, que disputou seis finais de Copa do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994, 1998 e 2002). Vale lembrar que, em 1950, o torneio foi decidido em um quadrangular final, e não em uma partida única, mesmo que a definição do grande vencedor tenha ocorrido no jogo decisivo entre Brasil e Uruguai, que ficou marcado pelo episódio do Maracanazo.

Agora, a Argentina fica atrás apenas da Alemanha, que chegou à decisão oito vezes (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 e 2014), com quatro títulos conquistados. 

O aproveitamento da Argentina em finais de Copa é equilibrado, tendo vencido três Mundiais (1978, 1986 e 2022) e perdido outros três (1930, 1990 e 2014). 

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Na final desta edição, os argentinos enfrentarão a Espanha, que só havia chegado à decisão uma outra vez, em 2010, quando conquistou seu único título no torneio.

Argentina e Espanha entram em campo pela final da Copa do Mundo de 2026 no domingo (19), às 16h (de Brasília).

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Ranking das seleções com mais finais de Copa:

 

Alemanha – 8 

Argentina – 7

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Brasil e Itália – 6

França – 4

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Holanda – 3

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Argentina
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