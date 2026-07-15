Argentina supera o Brasil em número de finais de Copa do Mundo
Argentinos encaram a Espanha, que chega à sua segunda decisão de Mundial
Com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), e a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, a Argentina chegou à incrível marca de sete aparições em decisões do Mundial. Com o resultado, o país alcançou sua terceira final nas últimas quatro edições do torneio.
A Albiceleste superou o Brasil, que disputou seis finais de Copa do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994, 1998 e 2002). Vale lembrar que, em 1950, o torneio foi decidido em um quadrangular final, e não em uma partida única, mesmo que a definição do grande vencedor tenha ocorrido no jogo decisivo entre Brasil e Uruguai, que ficou marcado pelo episódio do Maracanazo.
Agora, a Argentina fica atrás apenas da Alemanha, que chegou à decisão oito vezes (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 e 2014), com quatro títulos conquistados.
O aproveitamento da Argentina em finais de Copa é equilibrado, tendo vencido três Mundiais (1978, 1986 e 2022) e perdido outros três (1930, 1990 e 2014).
Na final desta edição, os argentinos enfrentarão a Espanha, que só havia chegado à decisão uma outra vez, em 2010, quando conquistou seu único título no torneio.
Argentina e Espanha entram em campo pela final da Copa do Mundo de 2026 no domingo (19), às 16h (de Brasília).
Ranking das seleções com mais finais de Copa:
Alemanha – 8
Argentina – 7
Brasil e Itália – 6
França – 4
Holanda – 3
EM UM SÓ LUGAR