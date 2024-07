Argentina garante primeiro ouro sul-americano e passa Brasil no quadro de medalhas

Com a vitória do ciclista José Torres Gil, do BMX freestyle, a Argentina conquistou sua primeira medalha na Olimpíada de Paris, nesta quarta-feira, 31. O ouro é também o primeiro da América do Sul nos Jogos.

Torres Gil somou 94,82 pontos, à frente do britânico Kieran Reilly (93,91) e do francês Anthony Jeanjean (93,76). O brasileiro Gustavo Batista de Oliveira, o Bala Loka, ficou em sexto lugar, com 90,20 pontos.

O ouro coloca a Argentina em 18º no quadro geral de medalhas. O Brasil, com uma prata e três bronzes, é 25º.

Clique aqui para ver o quadro atualizado de medalhas e veja abaixo os brasileiros medalhistas em Paris 2024:

Medalha de prata:

Willian Lima – Judô

Medalhas de bronze:

Ginástica Artística por Equipes

Rayssa Leal – Skate Street

Larissa Pimenta – Judô