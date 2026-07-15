Argentina e Espanha farão a primeira final de Copa entre atuais campeões da América e da Europa

A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina será a primeira da história disputada pelos atuais campeões da Eurocopa e da Copa América. As seleções campeãs em seus continentes disputam o título mundial neste domingo (19), às 16h (de Brasília).

A Espanha garantiu a Eurocopa de 2024 após vencer a Inglaterra por 2 a 1 na decisão, em Berlim. No mesmo ano, a Argentina levantou a taça da Copa América ao superar a Colômbia por 1 a 0 na final, disputada em Miami.

As duas seleções se enfrentariam em março deste ano pela Finalíssima, torneio que coloca frente a frente os campeões dos dois continentes. A partida entre espanhóis e argentinos aconteceria no estádio Lusail, no Qatar, mas foi cancelada após o agravamento dos conflitos no Oriente Médio.

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A Uefa apresentou três possibilidades para manter a disputa do torneio, mas não houve acordo com a Federação Argentina de Futebol sobre uma nova data e sede. Com o cancelamento, o duelo entre os atuais campeões da Europa e da América acabou ficando para a decisão mais importante do futebol mundial.

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