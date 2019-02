Argel não resiste a “rodada negra” e é dispensado do Figueirense

Contratado no início do Campeonato Brasileiro para substituir Branco, Argel Fucks não resistiu ao jejum de nove partidas do Figueirense e foi oficialmente dispensado, na tarde desta sexta-feira. O treinador é o terceiro a cair nesta 10rodada da competição – antes dele, Falcão, do Bahia, e Dorival Júnior, do Inter, também perderam o emprego.

Após a campanha surpreendente com o Joinville no Campeonato Catarinense, Argel foi contratado para substituir Branco, que não resistiu ao vice-campeonato estadual. Em sua estreia, na primeira rodada do Brasileiro, Argel conseguiu a vitória, mas essa foi a única do treinador à frente do Figueira – na sequência foram cinco empates e quatro derrotas, além da 17colocação.

Por meio da página oficial do clube no Twitter, a saída em comum acordo foi anunciada após dois meses e sete dias de trabalho, com aproveitamento de aproximadamente 26,5%. Mesmo sem ‘jogar a toalha’ após a derrota por 3 a 2 diante do Atlético-GO, na quinta-feira, Argel não resistiu ao novo revés.

A diretoria do Figueirense ainda não se pronunciou oficialmente, mas Adílson Batista, ex-técnico do Atlético-GO, seria o único nome na lista de interesses e pode ser anunciado ainda nesta sexta-feira. Claudiomiro, auxiliar técnico, e Eduardo Schoeler, preparador físico, seguem ocupando seus cargos.