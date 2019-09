Argel alfineta Jorge Jesus e rebate polêmica: “Só ganhou o Português”

Argel Fucks não gostou da afirmação do português Jorge Jesus sobre o nível dos treinadores do país. O ‘mister’ do Flamengo disse em entrevista para a revista francesa So Foot no ano passado que os brasileiros estão “ultrapassados taticamente”. O técnico do CSA rebateu Jesus em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13.

“No futebol cada um fala o que pensa. É uma questão de interpretação. Eu conheço o Jorge (Jesus), trabalhei contra ele em Portugal. Ele passou por vários clubes pequenos lá até chegar ao Benfica. Eu acho que o futebol brasileiro tem espaço para todos os treinadores”, disse.

Em Portugal, Argel Fucks defendeu as cores de Porto e Benfica, ainda como jogador, durante cinco temporadas. Agora, à beira de campo, o treinador aproveitou seu conhecimento do futebol português para alfinetar Jorge Jesus e exaltar José Mourinho.

“Não vale a pena comentar essa comparação até porque o Jesus, se você olhar, só ganhou o Campeonato Português, com o Benfica. Eu já joguei cinco temporadas no Benfica e é obrigação de qualquer treinador e qualquer jogador”, disse.

“Lá existem três clubes: Benfica, Porto e Sporting, que já faz anos que não ganha. Então, o Jorge não foi campeão da Taça Uefa, por exemplo, nem da Liga dos Campeões. Passou longe disso. O melhor treinador português na atualidade é o Mourinho. O Mourinho é referência, ele, sim, foi campeão da Liga dos Campeões, da Copa da Uefa, foi campeão na Itália, na Inglaterra, em Portugal. Então há uma diferença muito grande”, analisou o comandante do CSA.

A polêmica frase

A entrevista para a revista francesa So Foot só foi publicada recentemente, apesar de ter sido realizada no ano passado, quando Jorge Jesus ainda era técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O treinador afirmou que os brasileiros estariam ultrapassados porque sempre contaram com grandes jogadores.

“O treinador brasileiro está ultrapassado taticamente. Sabe por quê? Porque sempre tiveram grandes jogadores e esses resolviam os problemas táticos sozinhos. Os treinadores brasileiros tinham menos necessidade de criar ideias coletivas. Por causa disso, estão ultrapassados”, disse.