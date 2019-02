Arena do Grêmio receberá Ronaldo e Zidane em partida beneficente

O jogo de abertura da Arena, o novo estádio do Grêmio, em Porto Alegre, ainda não está definido. A partida ocorrerá no dia 8 de dezembro, mas o provável adversário do Tricolor, o Bayern de Munique, ainda não recebeu a liberação da Federação Alemã para participar do evento. No entanto, um jogo cheio de estrelas, entre elas Ronaldo e Zidane, está confirmado no para o dia 19 de dezembro, no festival de inauguração do estádio.

Será a décima edição do Jogo Contra a Pobreza, em que os dois supercraques, melhores do mundo em três oportunidades cada um, são os principais promotores. Ronaldo e Zidane são embaixadores do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e incentivadores do projeto, que tem como principal objetivo arrecadar doações para combater a pobreza.

Esta será a primeira vez que o Jogo Contra a Pobreza ocorre na América do Sul. A primeira edição ocorreu em Basileia, na Suíça, em dezembro de 2003. Depois disso, o evento ocorreu duas vezes na Espanha, duas vezes na Alemanha e uma vez na França, Portugal, Marrocos e Grécia.