O arcebispo alemão Georg Gänswein relatou uma visita que fez, em 2016, ao compatriota Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1. Em entrevista à revista alemã Bunte publicada nesta quarta-feira, 27, o arcebispo não falou sobre o atual estado de saúde do piloto, que sofreu um grave acidente de esqui em 2013, mas revelou que Schumacher “consegue sentir as pessoas ao redor dele”.

“Sentei na frente dele, segurei as duas mãos e olhei para ele. Seu rosto é, como todos sabemos, o típico rosto de Michael Schumacher, só está um pouco mais cheio. Ele sente que pessoas amorosas estão ao seu redor, cuidando dele e, graças a Deus, afastando o público curioso demais. Uma pessoa doente precisa de discrição e compreensão.”, contou.

Gänswein, que até hoje mantém contato com Corinna Schumacher, mulher do piloto, também disse que não revela o estado de saúde de Schumacher em respeito à família. Segundo o arcebispo, a família do piloto é ‘tudo de que ele precisa’ no momento. “Sua esposa é a alma da família, que é o ninho protetor de que Michael precisa absolutamente”, finalizou.

Schumacher sofreu um acidente em 2013, quando esquiava nos Alpes franceses. Desde então, ele se recupera de lesões cerebrais e seu estado de saúde ainda é um mistério. Na semana passada, a família do piloto divulgou uma entrevista inédita dele, poucos meses antes do acidente, em que ele elege o brasileiro Ayrton Senna como um dos pilotos que mais admirava.