Árbitro da polêmica final do Paulista sai da ‘geladeira’

Um mês e um dia após a conturbada final do Campeonato Paulista vencida pelo Corinthians na casa do Palmeiras, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza voltará a apitar. Ele foi escalado para atuar na partida entre Criciúma e Juventude, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Na final do Estadual, Marcelo Aparecido foi acusado pelo Palmeiras de ter desmarcado um pênalti em cima do atacante Dudu após ter aceitado interferência externa, ação proibida no futebol. Nos dias que se passaram, o árbitro precisou lidar com ameaças de torcedores palmeirenses e uma investigação na polícia foi iniciada e continua em andamento.

O Palmeiras apresentou imagens que, segundo sua diretoria, acusam interferência externa, mas, na última semana, o presidente do TJD, Antonio Olim, negou pedido do clube, que pretende recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.