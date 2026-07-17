Árbitro da final da Copa do Mundo se emociona ao ser escolhido; confira vídeo

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O esloveno Slavko Vincic, emocionado, foi escolhido para arbitrar a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, após anúncio de Pierluigi Colina. Com vasta experiência, incluindo jogos desta Copa e a final da Champions, sua trajetória também registra um episódio polêmico fora dos campos.

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O esloveno Slavko Vincic foi às lágrimas ao receber a notícia de que será o árbitro da final da Copa do Mundo. Em vídeo divulgado pela Fifa, o presidente do Comitê de Árbitros da entidade, Pierluigi Colina, anuncia a decisão em frente à todos os árbitros que seguiam disponíveis nos Estados Unidos para apitar as duas últimas partidas do torneio (disputa de 3º lugar e final). Vincic apitará a final entre Espanha e Argentina neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O árbitro de campo terá os companheiros compatriotas, Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, como auxiliares na decisão. O quarto árbitro será o jordaniano Adham Makhadmeh e o alemão Bastian Dankert será o árbitro de vídeo.

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Nesta Copa do Mundo, Vincic apitou a estreia da seleção brasileira contra Marrocos na fase de grupos. O jogo terminou em 1 a 1. Ele também comandou Jordânia 1 x 2 Argélia na fase de grupos e México 2 x 0 Equador na fase de 16 avos de final.

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Integrante do quadro Fifa desde 2010, Vincic apitou a final da Champions League de 2023/24 entre Real Madrid e Borussia Dortmund com vitória do time espanhol por 2 a 0.

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Fora dos gramados, Vincic já foi detido por engano em 2020 em uma investigação de prostituição, tráfico de drogas e armas na Bósnia e Herzegovina. O árbitro foi ouvido como testemunha e liberado. Ele explicou que estava “no lugar errado e na hora errada”, pois não conhecia nenhum dos envolvidos.

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