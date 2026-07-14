Árbitro brasileiro está entre candidatos a apitar final da Copa do Mundo; entenda cenários
Wilton Pereira Sampaio apitou abertura do Mundial e segue nos EUA à disposição da Fifa
Apesar da precoce eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o país pode ter um representante na final do torneio. O árbitro Wilton Pereira Sampaio é um dos principais candidatos a apitar a grande decisão do Mundial no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília).
Natural de Goiás, Wilton apita em sua segunda Copa do Mundo. Nesta edição, ele já apitou três jogos: a abertura do Mundial entre México e África do Sul, Noruega x Senegal na fase de grupos e Holanda x Marrocos na fase de 16 avos de final.
Wilton é um dos doze árbitros de campo que seguem nos Estados Unidos à disposição da Fifa para os últimos jogos da Copa do Mundo, segundo informações do UOL. Os outros dois brasileiros que apitaram no Mundial, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel não estão na lista.
Entre os árbitros que seguem nos EUA, o salvadorenho Iván Barton e o estadounidense Ismail Elfath foram escolhidos para apitar as semifinais e não apitarão a final.
Um impeditivo para Wilton apitar a final seria a classificação da Argentina. Caso os atuais campeões vençam a semifinal contra a Inglaterra, nesta quarta, 15, o brasileiro deve ser descartado para apitar a decisão por conta da rivalidade com os argentinos, mas pode ser considerado para a disputa de terceiro lugar que seria entre dois europeus.
Caso seja escolhido, Wilton será o terceiro brasileiro a apitar uma final de Copa. Arnaldo Cezar Coelho apitou a final entre Itália e Alemanha em 1982 e Romualdo Arppi Filho apitou Argentina x Alemanha no Mundial seguinte.
A definição da Fifa deve ser divulgada nesta sexta, 17, dois dias antes da partida.
Confira a lista de árbitros que seguem nos EUA:
- Alireza Faghani (Austrália)
- Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
- Iván Barton (El Salvador) – apita semifinal França x Espanha
- Slavko Vincic (Eslováquia)
- Ismail Elfath (Estados Unidos) – apita semifinal Inglaterra x Argentina
- Adham Makhadma (Jordânia)
- Maurizio Mariani (Itália)
- Jalal Jayed (Marrocos)
- Espen Eskas (Noruega)
- Szymon Marciniak (Polônia)
- João Pinheiro (Portugal)
- Glenn Nyberg (Suécia)
- Jesús Valenzuela (Venezuela)
EM UM SÓ LUGAR