Árbitro brasileiro está entre candidatos a apitar final da Copa do Mundo; entenda cenários

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Mesmo com a eliminação precoce do Brasil, o país pode ter um representante na final da Copa do Mundo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio é um forte candidato a apitar a decisão. Conheça sua trajetória no Mundial, os desafios para sua escolha e os precedentes históricos para árbitros brasileiros em finais. A decisão da Fifa está próxima.

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Apesar da precoce eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o país pode ter um representante na final do torneio. O árbitro Wilton Pereira Sampaio é um dos principais candidatos a apitar a grande decisão do Mundial no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília).

Natural de Goiás, Wilton apita em sua segunda Copa do Mundo. Nesta edição, ele já apitou três jogos: a abertura do Mundial entre México e África do Sul, Noruega x Senegal na fase de grupos e Holanda x Marrocos na fase de 16 avos de final.

Wilton é um dos doze árbitros de campo que seguem nos Estados Unidos à disposição da Fifa para os últimos jogos da Copa do Mundo, segundo informações do UOL. Os outros dois brasileiros que apitaram no Mundial, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel não estão na lista.

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Entre os árbitros que seguem nos EUA, o salvadorenho Iván Barton e o estadounidense Ismail Elfath foram escolhidos para apitar as semifinais e não apitarão a final.

Um impeditivo para Wilton apitar a final seria a classificação da Argentina. Caso os atuais campeões vençam a semifinal contra a Inglaterra, nesta quarta, 15, o brasileiro deve ser descartado para apitar a decisão por conta da rivalidade com os argentinos, mas pode ser considerado para a disputa de terceiro lugar que seria entre dois europeus.

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Caso seja escolhido, Wilton será o terceiro brasileiro a apitar uma final de Copa. Arnaldo Cezar Coelho apitou a final entre Itália e Alemanha em 1982 e Romualdo Arppi Filho apitou Argentina x Alemanha no Mundial seguinte.

A definição da Fifa deve ser divulgada nesta sexta, 17, dois dias antes da partida.

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Confira a lista de árbitros que seguem nos EUA:

Alireza Faghani (Austrália) Wilton Pereira Sampaio (Brasil) Iván Barton (El Salvador) – apita semifinal França x Espanha Slavko Vincic (Eslováquia) Ismail Elfath (Estados Unidos) – apita semifinal Inglaterra x Argentina Adham Makhadma (Jordânia) Maurizio Mariani (Itália) Jalal Jayed (Marrocos) Espen Eskas (Noruega) Szymon Marciniak (Polônia) João Pinheiro (Portugal) Glenn Nyberg (Suécia) Jesús Valenzuela (Venezuela)

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