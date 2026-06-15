Arábia Saudita x Uruguai na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 em Miami. Os sauditas, buscando superar a fase de grupos, encaram a Celeste, bicampeã mundial e comandada por Bielsa. Prepare-se para um duelo de estilos e ambições neste primeiro jogo do Grupo H. Saiba onde assistir e as escalações!

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Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam nesta segunda, 15, às 19h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo H, que conta ainda com Espanha e Cabo Verde.

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A seleção saudita vai disputar a sua sétima Copa do Mundo. Antes desta edição, disputou os Mundiais de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022. Sua melhor campanha foi na estreia, em 1994, quando avançou às oitavas de final. Desde então, a Arábia Saudita não voltou a passar da fase de grupos. Em 2022, a Arábia Saudita venceu a Argentina na partida de estreia, mas perdeu os dois jogos seguintes e foi eliminada na fase de grupos. O técnico Georgios Donis assumiu a seleção nacional a dois meses da estreia na Copa e comandou a equipe em somente três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota.

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Do outro lado, o Uruguai é bicampeão do torneio e vai disputar a sua 15ª Copa do Mundo. Na última participação, em 2022, a Celeste foi eliminada na fase de grupos. A equipe do técnico Marcelo Bielsa terminou as eliminatórias na 4ª colocação.

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Como assistir ao jogo entre Arábia Saudita e Uruguai hoje?

Arábia Saudita e Uruguai vão se enfrentar nesta segunda, 15, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Arábia Saudita: Al-Aqidi; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri e Kadesh; Al-Khaibari, Kanno e Al-Juwayr; Mandash, Al-Brikan e Al-Dawsari. Técnico: Georgios Donis.

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Uruguai: Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Bentancur, Federico Valverde e Federico Viñas; Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

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Odds para Arábia Saudita x Uruguai:

Resultado final

Betano: Arábia Saudita (7.60) – Empate (4.20) – Uruguai (1.47)

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Bet365: Arábia Saudita (8.50) – Empate (4.33) – Uruguai (1.42)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);

Maurizio Mariani (Itália); Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália);

Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália); Quarto árbitro: Drew Fischer (Canadá);

Drew Fischer (Canadá); VAR: Marco Di Bello (Itália).