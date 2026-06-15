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Esporte

Arábia Saudita x Uruguai na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 15, é válida pelo Grupo H

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h20
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 29: General view inside the stadium prior to the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between CR Flamengo and FC Bayern München at Hard Rock Stadium on June 29, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
Estádio de Miami vai ser o palco da partida entre Uruguai e Cabo Verde neste domingo, 21 (S. Mellar/FC Bayern/Getty Images)
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Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam nesta segunda, 15, às 19h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo H, que conta ainda com Espanha e Cabo Verde.

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A seleção saudita vai disputar a sua sétima Copa do Mundo. Antes desta edição, disputou os Mundiais de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022. Sua melhor campanha foi na estreia, em 1994, quando avançou às oitavas de final. Desde então, a Arábia Saudita não voltou a passar da fase de grupos. Em 2022, a Arábia Saudita venceu a Argentina na partida de estreia, mas perdeu os dois jogos seguintes e foi eliminada na fase de grupos. O técnico Georgios Donis assumiu a seleção nacional a dois meses da estreia na Copa e comandou a equipe em somente três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota.

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Do outro lado, o Uruguai é bicampeão do torneio e vai disputar a sua 15ª Copa do Mundo. Na última participação, em 2022, a Celeste foi eliminada na fase de grupos. A equipe do técnico Marcelo Bielsa terminou as eliminatórias na 4ª colocação.

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Como assistir ao jogo entre Arábia Saudita e Uruguai hoje?

Arábia Saudita e Uruguai vão se enfrentar nesta segunda, 15, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Arábia Saudita: Al-Aqidi; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri e Kadesh; Al-Khaibari, Kanno e Al-Juwayr; Mandash, Al-Brikan e Al-Dawsari. Técnico: Georgios Donis.

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Uruguai: Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Bentancur, Federico Valverde e Federico Viñas; Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

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Odds para Arábia Saudita x Uruguai:

Resultado final

Betano: Arábia Saudita (7.60) – Empate (4.20) – Uruguai (1.47)

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Bet365: Arábia Saudita (8.50) – Empate (4.33) – Uruguai (1.42)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
  • Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália);
  • Quarto árbitro: Drew Fischer (Canadá);
  • VAR: Marco Di Bello (Itália).
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