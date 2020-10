Aproveite enquanto pode: vivemos uma era de ouro no esporte mundial

Atualizado em 12 out 2020, 13h32 - Publicado em 12 out 2020, 13h24

O dia 11 de outubro de 2020 foi um deleite para os apaixonados por esporte. Atuações memoráveis e marcas históricas foram alcançadas por três dos maiores nomes do esporte mundial: Lewis Hamilton, Rafael Nadal e LeBron James. Os repetidos feitos conquistados pelo trio – além de tantos mais por outros grandes atletas contemporâneos como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Tom Brady e companhia limitada – nos últimos anos são prova irrefutável de que vivemos uma era de ouro no esporte.

O domingo começou com Lewis Hamilton conquistando sua sétima vitória em 11 corridas da atual temporada da Formula 1. O triunfo do piloto britânico, que assumiu a primeira posição logo na 12ª volta para não largar mais, pode parecer mais do mesmo, dada a hegemonia da Mercedes nos últimos sete anos, mas teve um sabor especial: foi a 91ª vitória do inglês na categoria, igualando o recorde de Michael Schumacher – Sebastian Vettel, o terceiro da lista, soma 53 triunfos.

Apesar de ter o melhor carro do grid, as marcas de Hamilton não podem ser ignoradas. Ídolo confesso do britânico hexacampeão da F1, o brasileiro Ayrton Senna é o quinto com mais vitórias na categoria com 41. O francês Alain Prost está logo acima com 51. Ambos também estavam nas melhores equipes no auge e não conseguiram se aproximar do britânico em vitórias. Hamilton é uma máquina de pulverizar recordes – e voz ativa na luta por igualdade no mundo. Em um gesto de nobreza e reconhecimento ao campeão, o jovem piloto Mick Schumacher, filho do heptacampeão, surpreendeu Hamilton ao presenteá-lo com um capacete de seu pai, justamente na Alemanha, no país natal do ídolo da Ferrari.

O final da manhã do domingo também contou com mais um show de Rafael Nadal em Roland Garros. O espanhol conquistou seu 13º título do torneio francês, um dos quatro Grand Slam da temporada do tênis. De quebra, igualou Roger Federer como o maior campeão dos quatro grandes torneios com 20 taças. Pela fama nas quadras da França, Nadal é considerado o “rei do saibro”: em Roland Garros, ele tem apenas duas derrotas na carreira.

O próprio Federer, em outro gesto de cavalheirismo e esportividade, parabenizou Nadal pelo feito. “Sempre tive o maior respeito pelo meu amigo Rafa como pessoa e como campeão. Como meu maior rival ao longo de muitos anos, acredito que nos esforçamos para nos tornarmos jogadores melhores. É especialmente incrível que ele tenha vencido Roland Garros treze vezes, o que é uma das maiores conquistas do esporte. Espero que 20 seja apenas mais um passo na nossa contínua jornada para ambos. Você merece isso”, escreveu Federer em sua conta no Instagram.

A noite deste 11 de outubro foi coroada com mais um título de LeBron na NBA. Liderado por “King James”, o Los Angeles Lakers venceu o jogo seis da final contra o Miami Heat por 106 a 93 e fechou a série em 4 a 2. Ao lado Anthony Davis, o astro americano cumpriu a promessa de conquistar uma taça pela equipe. O 17º título do Lakers na liga de basquete americano – recorde ao lado do Boston Celtics – teve homenagens a Kobe Bryant, ídolo da franquia morto em um acidente de helicóptero no início do ano.

O título conquistado pelo Lakers representou um recorde para LeBron James na NBA. O ala venceu o troféu Bill Russell, dado ao melhor jogador das finais, pela quarta vez, e se tornou o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio por três franquias diferentes: pelo Miami Heat (2012 e 2013), pelo Cleveland Cavaliers (2016) e agora pelo Lakers (2020). De quebra, LeBron discursou pelo fim da injustiça racial e o preconceito, se consolidando como uma liderança política em tempos de crise.

Em uma era com tantos jogadores dominantes nas mais diversas categorias, abrem-se as discussões sobre em qual lugar destes ídolos nas listas de melhores da história. Se essa é a principal era em todos os tempos do esporte, ou se os esportistas são os maiores de suas modalidades, são duas boas discussões e não há uma conclusão definitiva. Para o amante do esporte, resta aproveitar enquanto Hamilton (35 anos), Nadal (34 anos) e James (35 anos) ainda estão na ativa.