Aposentado da Seleção, Neymar leiloa divulgação em story do Instagram
Publicação integra prêmios do Leilão Instituto Neymar Jr.
Depois de marcar presença no fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar, do Santos, anunciou que irá leiloar uma “divulgação exclusiva” em um story no seu perfil no Instagram. O privilégio é um dos prêmios que fazem parte do Leilão Instituto Neymar Jr., que acontecerá no dia 3 de agosto em São Paulo.
Aposentado da seleção, o craque também está leiloando duas noites de hospedagem em uma de suas propriedades em Mangaratiba, descrita como “um dos refúgios mais exclusivos do Brasil”, onde o comprador ficará cercado “pela atmosfera descontraída que faz parte do universo de Neymar Jr”.
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