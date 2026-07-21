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Esporte

Aposentado da Seleção, Neymar leiloa divulgação em story do Instagram

Publicação integra prêmios do Leilão Instituto Neymar Jr.

Por Flávio Monteiro 21 jul 2026, 19h37 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h51
Neymar, jogador de futebol brasileiro, sorri levemente e acena com a mão direita, que tem uma atadura branca no pulso. Ele veste a camisa amarela da seleção brasileira, com detalhes verdes, e tem barba e cabelo curto descolorido. Ao fundo, um campo azul e outro jogador desfocado à esquerda
Neymar, ex-jogador da Seleção Brasileira (Martin Rickett/PA Images/Getty Images)
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Depois de marcar presença no fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar, do Santos, anunciou que irá leiloar uma “divulgação exclusiva” em um story no seu perfil no Instagram. O privilégio é um dos prêmios que fazem parte do Leilão Instituto Neymar Jr., que acontecerá no dia 3 de agosto em São Paulo.

Aposentado da seleção, o craque também está leiloando duas noites de hospedagem em uma de suas propriedades em Mangaratiba, descrita como “um dos refúgios mais exclusivos do Brasil”, onde o comprador ficará cercado “pela atmosfera descontraída que faz parte do universo de Neymar Jr”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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