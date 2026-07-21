Aposentado da Seleção, Neymar leiloa divulgação em story do Instagram

Depois de marcar presença no fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar, do Santos, anunciou que irá leiloar uma “divulgação exclusiva” em um story no seu perfil no Instagram. O privilégio é um dos prêmios que fazem parte do Leilão Instituto Neymar Jr., que acontecerá no dia 3 de agosto em São Paulo.

Aposentado da seleção, o craque também está leiloando duas noites de hospedagem em uma de suas propriedades em Mangaratiba, descrita como “um dos refúgios mais exclusivos do Brasil”, onde o comprador ficará cercado “pela atmosfera descontraída que faz parte do universo de Neymar Jr”.

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