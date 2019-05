Após vitórias, Thiago Monteiro leva virada e é eliminado em Munique

Após boas performances e três vitórias, o tenista brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado no Torneio de Munique, na Alemanha. Nesta quarta-feira, o tenista número 1 do Brasil levou uma virada do húngaro Marton Fucsovics pelo placar de 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (1/7), 6/4 e 6/3, em 2h36min de jogo.

Monteiro vinha de três triunfos consecutivos no saibro do torneio alemão, de nível ATP 250. Duas vitórias foram obtidas ainda no qualifying, sobre o experiente espanhol Albert Ramos-Viñolas e sobre o jovem russo Andrey Rublev. Na estreia na chave principal, derrotara o alemão Jan-Lennard Struff, 48º do ranking.

Na segunda rodada, porém, Monteiro não conseguiu repetir a performance. Mesmo fazendo boa exibição, acabou não resistindo à regularidade do rival. Após um set inicial equilibrado, sem quebras de saque, Fucsovics faturou duas quebras no segundo set, contra apenas uma do brasileiro.

No decisivo terceiro set, o tenista da Hungria não teve o serviço ameaçado e obteve uma quebra para confirmar o favoritismo. Mesmo com o revés, o brasileiro pode ganhar até duas posições no ranking, alcançando possivelmente a 109ª posição na lista a ser atualizada na próxima segunda-feira.

Nas quartas de final, Fucsovics vai encarar o italiano Marco Cecchinato, semifinalista em Roland Garros no ano passado. O terceiro cabeça de chave estreou na competição nesta quarta ao superar o eslovaco Martin Klizan por 6/1 e 6/3.

Também estreou nesta quarta o alemão Alexander Zverev, principal candidato ao título. O atual número três do mundo superou o argentino Juan Ignacio Londero por 7/5 e 6/1. Seu próximo adversário será o chileno Cristian Garin, que surpreendeu ao despachar o argentino Diego Schwartzman, sexto cabeça de chave, por 6/1 e 7/5.

Feminino

O Brasil também foi representado em quadra no Torneio de Praga, com Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani. Jogando duplas na República Checa, elas foram superadas pela norte-americana Nicole Melichar e pela local Kveta Peschke, que formam a dupla cabeça de chave número 1 do torneio. Bia e Luisa foram derrotadas por 2 a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/5. Bia chegou a entrar na chave de simples do torneio, mas acabou eliminada no qualifying.