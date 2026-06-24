Após vitória do Brasil, Ancelotti avalia estreia de Neymar na Copa do Mundo
Jogador entrou no segundo tempo na partida contra a Escócia
Neymar entrou pela primeira vez em campo na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, na partida contra a Escócia, em Miami. Após o jogo, o técnico Carlo Ancelotti elogiou o atacante no jogo. “Fizemos gol, muitas coisas positivas. Como a entrada do Neymar que pode ter nos ajudado”, declarou ao deixar o campo.
O Brasil venceu a equipe escocesa por 3×0, com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha. Neymar entrou no segundo tempo, não participou de gols, mas foi ovacionado pela torcida. “Olê Olê Olá Neymar”, gritou o estádio.
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