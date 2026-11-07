Após virar CEO, Neymar Pai tem planos mais ousados para o Santos

Neymar Pai é o novo CEO do Santos. O acordo foi selado nesta sexta-feira, 6, após uma reunião dele com o presidente Marcelo Teixeira. Mas sua investida no clube é mais ousada do que isso. Uma fonte ouvida pela coluna GENTE garante que Neymar Pai já pensa ali na frente, quando pretende em breve se oferecer para comprar o clube. O Santos se endividou por causa do contrato com Neymar. Como não tem como arcar com os altos custos, Neymar Pai negociou o cargo como começo de uma longa negociação que pode culminar com a compra definitiva.

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Ele assume o cargo executivo com início imediato para atuar no gerenciamento e integração de áreas como futebol, marketing e novos negócios, além de presidir o Instituto Meninos da Vila. Embora existam e discussões sobre o alto nível de influência da família Neymar no clube, o que inclui dívidas acumuladas com o jogador e parcerias comerciais como a Pelé Brand e a NR Sports, nem Neymar nem o pai confirmam que haja um plano ou intenção imediata de compra do Santos.