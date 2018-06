Diretor de futebol do Corinthians passa por cateterismo

O diretor de futebol do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, passou mal no sábado, no momento em que estava no CT Joaquim Grava, e precisou ser internado em um hospital em São Paulo. Por isso, não viajou com a delegação do clube para o duelo com o Flamengo, realizado neste domingo, no Maracanã.

A informação foi confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo com pessoas ligadas ao Corinthians. Duilio passou por um cateterismo (um procedimento feito para tratar doenças ligadas ao coração). De acordo com o clube, o dirigente passa bem.

Duilio tem 45 anos e é filho de Adilson Monteiro Alves, que foi diretor do Corinthians na década de 1980. Homem de confiança do presidente Andrés Sanchez, Duilio já havia sido dirigente entre 2007 e 2011 no clube e retornou pouco tempo depois de Andrés ter sido eleito presidente.

Sem a presença do dirigente, o Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã. A equipe retorna aos treinamentos na segunda-feira e enfrenta o Santos na quarta-feira, em sua arena, pela décima rodada do Brasileirão.