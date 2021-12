Após sair de hospital, Pelé passa Natal com a família em Guarujá

Em casa após passar 17 dias internado em decorrência do tratamento de um tumor no cólon, Pelé publicou uma mensagem de Natal a seus fãs neste sábado, 25, em que diz esperar que “estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu”. A mensagem foi postada com uma foto do reio do futebol ao lado de sua esposa, a empresária Márcia Aoki. Pelé está em sua casa no Guarujá, litoral de São Paulo, desde que foi liberado do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, na quinta-feira passada, 23.

Na imagem, Pelé está de camiseta listrada, sendo abraçado por Márcia, com uma árvore de Natal ao fundo. O rei passou por uma cirurgia para combate ao tumor em setembro, mas ainda trata a doença com sessões de quimioterapia. A doença foi descoberta após exames realizados em agosto, e uma primeira operação ocorreu já naquele mês.

No começo de dezembro, quando se internou para a última sessão de químio do ano e para exames complementares, uma mensagem do perfil de Pelé no Instagram pediu aos fãs que não se preocupassem, uma vez que a internação se daria para deixá-lo preparado para as festas de fim de ano.