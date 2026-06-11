Após saída de Arbeloa, Real Madrid anuncia novo técnico

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira, 11, o novo técnico do clube. O nome escolhido foi José Mourinho e seu contrato com o time vai até 2029. O treinador deixou o Benfica e volta ao time no qual atuou entre 2010 e 2013. Álvaro Arbeloa, último técnico, teve sua saída oficializada há dois dias.

O anúncio de Mourinho não representa uma grande surpresa, isso porque após a reeleição de Florentino Pérez para presidência do Real Madrid, ele revelou que o técnico voltaria ao clube.

Para a saída de Mourinho do Benfica ao Real Madrid, os clubes tiveram que chegar a um acordo que gerou uma multa de 15 milhões de euros, destinada a Florentino Pérez. Mourinho e Pérez trabalharam juntos entre 2010 e 2013, quando o time conquistou os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.