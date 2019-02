Após queda de Hélio dos Anjos, Elias pode ser reintegrado ao Dragão

Na terça-feira da semana passada, o meia Elias, o lateral Paulinho, o volante Fernando Bob e o atacante William foram afastados do elenco principal do Atlético Goianiense. Com a demissão do técnico Hélio dos Anjos, a diretoria rubro-negra discute a possibilidade de reintegrar os jogadores à equipe.

Os quatro atletas não faziam parte dos planos do ex-treinador, que os acusou de desmotivação. Elias desmentiu a razão imposta por Hélio dos Anjos e afirmou não entender os motivos para o afastamento.

O diretor de futebol Adson Batista afirmou que nada está decidido, mas que os dirigentes devem chegar a uma conclusão ainda nesta semana. Segundo o cartola, a diferença na filosofia de trabalho do técnico interino, Jairo Araújo, pode motivar o retorno dos atletas.

Para deixar claro que o clima no elenco do Atlético não tem problemas, o volante Pituca elogiou a postura dos companheiros. ‘Sempre que houve algo errado a gente tentou organizar logo ou não deixar uma laranja podre atingir todo mundo. Não há problemas de relacionamento’, ressaltou o meio campista.

O meia Joílson reforçou o discurso dizendo que os jogadores precisam reagir no Campeonato Brasileiro já na próxima rodada, quando os goianos encaram o Vasco da Gama, em São Januário. ‘Dá para notar um pouco de desânimo quando sofremos um gol. Temos que mudar isso. Ainda restam 30 jogos pela frente e vamos em busca da vitória para nos dar tranquilidade’, finalizou o veterano jogador.