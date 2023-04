Após polêmicas e vitória contra o Remo, Cuca anuncia saída do Corinthians

Cuca informou sua saída do Corinthians, na madrugada desta quinta-feira, 27, em entrevista coletiva após vitória contra o Remo, que garantiu a classificação do alvinegro para as oitavas de final da Copa do Brasil. A saída foi motivada por protestos devido a uma condenação por estupro de menor de idade que ocorreu em 1987, na Suíça.

Segundo o técnico, após a polêmica voltar à tona, a mulher e as filhas receberam mensagens e ameaças nas redes sociais. Foram elas quem pediram que ele deixasse o comando do time. “Fui julgado e punido pela internet. Isso tem uma consequência muito grande, em todos os sentidos.”

Cuca disse que “não esperava essa avalanche” e afirmou que tomou a decisão no dia anterior, em conversa com o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves. O anúncio foi feito menos de uma semana após o clube informar que Cuca seria o novo técnico.

O novo comandante foi recebido com protestos de parte dos torcedores e dos jogadores, em especial, do time feminino. Em entrevista de apresentação no Corinthians, no último dia 21, Cuca disse não ter sido reconhecido pela vítima do estupro de que ele foi acusado, mas o caso ganhou repercussão após Willi Egloff, o advogado da garota, dizer, não só que ela o reconheceu, como que existem provas materiais da participação do então atacante do Grêmio.

Cuca foi condenado a 15 meses de prisão, mas como já tinha voltado ao Brasil, a pena, que já prescreveu, nunca foi cumprida. O caso correu em segredo de Justiça e, em respeito à privacidade da vítima, os documentos foram colocados em sigilo por 110 anos.

A diretoria alvinegra ainda não anunciou quem será o novo técnico. O próximo jogo do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, 29, no Allianz Parque.