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Esporte

Após perder Bola de Ouro, Mbappé pede desculpas à China em razão de polêmica com Mao

Astro francês do Real Madrid lamenta comentários sobre ex-líder chinês, após perder contratos publicitários e ser banido de rede social no país asiático

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 09h20
Kylian Mbappé, jogador de futebol, com corte de cabelo degradê, vestindo uma camisa de treino rosa com detalhes verdes e o escudo do Real Madrid, em um fundo escuro e desfocado de um estádio
Mbappé perde contratos na China e pede desculpas: 'não era a minha intenção' - (Mateo Villalba/Getty Images)
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Após perder Bola de Ouro, Mbappé pede desculpas à China em razão de polêmica com Mao Priorize VEJA no Google

O atacante Kylian Mbappé declarou-se “sinceramente arrependido” e pediu desculpas nesta terça-feira, 27, após fazer declarações sobre o antigo líder chinês Mao Tse-Tung. As falas do capitão da seleção francesa e jogador do Real Madrid provocaram forte indignação na China, culminando no cancelamento imediato de contratos de patrocínio com grandes marcas locais e sanções em redes sociais do país asiático.

A crise teve início com a circulação nas redes sociais de um trecho de uma entrevista de bastidores do programa The Bridge. No vídeo, Mbappé comentava sobre os memes de que é alvo e mencionava uma montagem fotográfica na qual seu rosto aparecia sobreposto ao de uma figura que ele descreveu como “um ditador chinês”, em referência implícita a Mao Tsé-Tung. Na China, piadas ou referências desfavoráveis a Mao Tse-Tung, líder da revolução comunista que proclamou a República Popular em 1949 e morreu em 1976, constituem um grave tabu social e são vistas como desrespeito histórico.

Em reação ao episódio, três gigantes corporativas chinesas — a fabricante de bebidas Dongpeng, a produtora de laticínios Mengniu e a empresa de queijos Milkground — anunciaram o rompimento imediato de todas as parcerias comerciais com o jogador. Em comunicados, as companhias justificaram a decisão afirmando ter “tolerância zero” diante de condutas que venham a ferir os “sentimentos nacionais” do povo chinês.

A polêmica ganhou enorme escala no ecossistema digital chinês. O anúncio da rescisão contratual feito pela Dongpeng tornou-se o tópico mais comentado na rede social Weibo, ultrapassando a marca de 400 milhões de visualizações. Paralelamente, o atleta teve sua conta suspensa para novas publicações na rede social Xiaohongshu (RedNote), enquanto o portal esportivo Dongqiudi recusou-se a traduzir as falas do jogador, classificando-as como ofensivas. O Ministério das Relações Exteriores da China também se manifestou oficialmente, afirmando que declarações dessa natureza enfrentam “uma rejeição comum por parte de toda a sociedade chinesa”.

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Diante da gravidade da situação, Mbappé divulgou um comunicado oficial enviado à agência AFP. “Peço desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras. Essa não era, de forma alguma, a minha intenção. Tenho um profundo respeito pelo povo chinês e pela sua história, e sinto-me sinceramente arrependido”, afirmou o atleta no documento.

(Com AFP)

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