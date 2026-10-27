Após perder Bola de Ouro, Mbappé pede desculpas à China em razão de polêmica com Mao

O atacante Kylian Mbappé declarou-se “sinceramente arrependido” e pediu desculpas nesta terça-feira, 27, após fazer declarações sobre o antigo líder chinês Mao Tse-Tung. As falas do capitão da seleção francesa e jogador do Real Madrid provocaram forte indignação na China, culminando no cancelamento imediato de contratos de patrocínio com grandes marcas locais e sanções em redes sociais do país asiático.

A crise teve início com a circulação nas redes sociais de um trecho de uma entrevista de bastidores do programa The Bridge. No vídeo, Mbappé comentava sobre os memes de que é alvo e mencionava uma montagem fotográfica na qual seu rosto aparecia sobreposto ao de uma figura que ele descreveu como “um ditador chinês”, em referência implícita a Mao Tsé-Tung. Na China, piadas ou referências desfavoráveis a Mao Tse-Tung, líder da revolução comunista que proclamou a República Popular em 1949 e morreu em 1976, constituem um grave tabu social e são vistas como desrespeito histórico.

Em reação ao episódio, três gigantes corporativas chinesas — a fabricante de bebidas Dongpeng, a produtora de laticínios Mengniu e a empresa de queijos Milkground — anunciaram o rompimento imediato de todas as parcerias comerciais com o jogador. Em comunicados, as companhias justificaram a decisão afirmando ter “tolerância zero” diante de condutas que venham a ferir os “sentimentos nacionais” do povo chinês.

A polêmica ganhou enorme escala no ecossistema digital chinês. O anúncio da rescisão contratual feito pela Dongpeng tornou-se o tópico mais comentado na rede social Weibo, ultrapassando a marca de 400 milhões de visualizações. Paralelamente, o atleta teve sua conta suspensa para novas publicações na rede social Xiaohongshu (RedNote), enquanto o portal esportivo Dongqiudi recusou-se a traduzir as falas do jogador, classificando-as como ofensivas. O Ministério das Relações Exteriores da China também se manifestou oficialmente, afirmando que declarações dessa natureza enfrentam “uma rejeição comum por parte de toda a sociedade chinesa”.

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Diante da gravidade da situação, Mbappé divulgou um comunicado oficial enviado à agência AFP. “Peço desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras. Essa não era, de forma alguma, a minha intenção. Tenho um profundo respeito pelo povo chinês e pela sua história, e sinto-me sinceramente arrependido”, afirmou o atleta no documento.

(Com AFP)