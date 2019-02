Após o acesso do Náutico, Kieza mira a artilharia da Série B

Grande nome do Náutico no ano, o atacante Kieza finalmente poderá focar em um de seus principais objetivos pessoais na temporada. Após conquistar o acesso com o clube pernambucano, no último sábado, o jogador agora terá a oportunidade de se sagrar artilheiro da Série B no próximo fim de semana, quando o clube irá enfrentar a Ponte Preta, nos Aflitos.

O centroavante possui 21 gols marcados na competição e precisará balançar as redes na última rodada para não sofrer riscos de perder o posto de goleador do campeonato. Isso porque o avante Lincom, do Bragantino, que ainda luta para subir de divisão, anotou 20 durante o torneio e poderá ultrapassar Kieza no jogo deste fim de semana, contra o Paraná.

‘Meu primeiro pensamento era o acesso. Ele aconteceu. Agora, quero ser o artilheiro da Série B. Isso vai ser muito importante para mim’, declarou o jogador, que tem a renovação de seu contrato sendo discutida pela diretoria, uma vez que seu passe é preso ao Cruzeiro.

Se o momento é de euforia, Kieza acabou protagonizando um polêmico episódio ao lado do meia Eduardo Ramos, durante a festa do acesso. Enquanto a equipe desfilava em um trio elétrico, os destaques do Timbu no campeonato acabaram queimando vestimentas de uma torcida organizada rival, e agora receberão uma punição da diretoria. A tendência é que ambos acabem levando uma advertência.

Com 63 pontos ganhos, a equipe pernambucana consolidou sua classificação para a Série A graças aos resultados dos demais jogos. O time acabou sendo derrotado por 2 a 1, pelo Boa Esporte, e subiu de divisão após Bragantino e Vitória perderem seus jogos. Agora, o duelo com a Ponte Preta decidirá quem será o vice-campeão da Série B.