Após nova derrota no Morumbi, Cuca deixa o cargo de técnico do São Paulo

Cuca não é mais o treinador do São Paulo. Contratado em fevereiro pela diretoria do clube paulista após o insucesso da passagem de André Jardine pelo comando técnico do clube, o treinador de 56 anos deixa o time após 26 jogos e 47,4% de aproveitamento (foram nove vitórias, dez empates e sete derrotas). Segundo o repórter da TV Globo André Hernan, Cuca colocou o cargo a disposição por não conseguir fazer o Tricolor jogar a contento, fato que o treinador já havia explicitado após a derrota para o Goiás na noite desta quarta-feira, no Morumbi.

“Se você está em um time grande e não consegue ter um aproveitamento bom, você não se sente seguro”, disse Cuca. “Não me sinto confortável, queria estar disputando o título. Quando acontece um revés assim, lógico que não me sinto confortável, assim como a diretoria não deve se sentir confortável. Mas, temos que ter confiança de que vamos conseguir reverter”.

Aguarde mais informações.