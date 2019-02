Após nova derrota, Inter anuncia demissão de Dunga

1. Muricy Ramalho zoom_out_map 1/20 (Ricardo Saibun/AGIF/Folhapress/VEJA)

Ganhou dois Paulistas (2011 e 2012), a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana em 2012. Mas após um mau começo no Brasileiro de 2013 - empate com o Flamengo e derrota para o Botafogo - foi demitido do Santos.

2. Silas

Silas foi demitido do Náutico no início do mês de junho, após um empate em 2 a 2 com a Portuguesa, no estádio dos Aflitos. O treinador ficou no comando do time por 51 dias, acumulando quatro empates, três derrotas e duas vitórias.

3. Jorginho

Ele deixou o Flamengo após a derrota por 1 a 0 para o Náutico, no começo de junho. No Brasileirão, somou dois empates e duas derrotas em quatro partidas. Ele dirigiu a equipe em apenas 14 jogos

4. Guto Ferreira

O ex-treinador da Ponte Preta, Guto Ferreira não suportou a terceira derrota - para o Atlético-PR, por 4 a 3 - em quatro jogos no Brasileirão 2013. No total, dirigiu a equipe em 41 partidas

5. Vanderlei Luxemburgo

Mesmo após montar um time forte para a Libertadores, Luxemburgo caiu nas oitavas contra o Santa Fe. Alegando a necessidade de mudanças na equipe, a diretoria do Grêmio dispensou o treinador no fim de junho, que ficou no clube 16 meses, venceu 51 jogos, empatou 21 e perdeu 18

6. Ney Franco

O técnico do São Paulo, demitido no começo de julho, não aguentou as eliminações no Paulista e na Libertadores, além da derrota no primeiro jogo da Recopa, contra o Corinthians. Ficou um ano no clube

7. Ricardo Drubscky

O treinador deixou o Atlético-PR após o empate em 1 a 1 com o Grêmio, no começo de julho. No Campeonato Brasileiro, Drubscky conquistou apenas uma vitória em seis rodadas, deixando o time na vice-lanterna da competição

8. Paulo Autuori

Pouco mais de três meses após ser contratado pelo Vasco, o treinador Paulo Autuori deixou o clube no começo de julho, após reclamar diversas vezes do atraso de salários. No último jogo sob o comando de Autuori, o Vasco perdeu para o Internacional, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, por 5 a 3.

9. Edson Pimenta

O treinador foi demitido da Portuguesa após mais uma derrota do time, desta vez para o Atlético-PR, no final de julho, por 3 a 2, no Canindé. Pimenta deixou o time na última colocação do Brasileirão.

10. Abel Braga

Abel Braga foi demitido do Fluminense após a derrota para o Grêmio, por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no final de julho. A derrota foi a quinta consecutiva do time no Brasileirão 2013.

11. Zé Teodoro

O técnico deixou o comando do Náutico após sete partidas - e apenas uma vitória. Depois da derrota por 3 a 0 para o Criciúma, em agosto, Zé Teodoro foi demitido e deixou o time na lanterna do Brasileirão.

12. Oswaldo Alvarez

Com apenas uma vitória nas últimas sete partidas que comandou o Criciúma, Vadão foi demitido após a derrota para a Ponte Preta pela Copa Sul-Americana. Ele deixou o time na zona de rebaixamento no Brasileirão.

13. Paulo César Carpegiani

Carpegiani dirigiu a Ponte Preta em apenas onze partidas. Ele pediu demissão após a derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, em agost, alegando que a equipe precisava de uma motivação. O time estava com quinze pontos e na zona de rebaixamento.

14. Caio Júnior

O treinador deixou o Vitória após uma série de três derrotas no Brasileirão e mais uma eliminação na Sul-Americana. Ele foi demitido depois do jogo contra o Criciúma - 1 a 0 para o rival -, no dia 1º de setembro.

15. Jorginho

O treinador assumiu o Náutico já em crise e não conseguiu reverter a situação. Ele foi demitido da equipe após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, em casa, e deixou o time na lanterna do Brasileirão, com oito pontos.

16. Paulo Autuori

Paulo Autuori deixou o São Paulo dois meses depois de sua contratação. Após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, fora de casa, o treinador foi demitido pela diretoria. Ele venceu apenas três partidas das dezessete que comandou o São Paulo.

17. Mano Menezes

Mano Menezes pediu demissão do Flamengo após três meses de clube. Ele não suportou a derrota para o Atlético-PR, por 4 a 2, no Estádio do Maracanã, e pediu para deixar a equipe. Ele afirmou que não conseguia passar para o time o que ele pensava sobre o futebol.

18. Sílvio Criciúma

Sílvio Criciúma foi efetivado após assumir a equipe interinamente. No entanto, após quatro derrotas e um empate como técnico, a diretoria do Criciúma demitiu o treinador em setembro.

19. Marquinhos Santos

Marquinhos Santos foi demitido do Coritiba no final de setembro, após uma derrota por 1 a 0 para o Itagüí, da Colômbia, pela Sul-Americana. No Brasileirão o treinador havia perdido uma partida e empatado três seguidas antes de deixar o cargo.