Após nova cirurgia, T. Heleno avisa que voltará ‘cheio de vontade’

Após realizar nova operação no pé direito para a retirada de uma placa, o zagueiro Thiago Heleno já começa a projetar sua volta ao time do Palmeiras. Longe dos gramados desde o final da temporada passada, quando já sofria com dores nos pés, o defensor disse que não irá se abater com este longo período de recuperação.

‘Ano passado , fui até onde deu. Aguentei chegar até o fim do campeonato para ajudar meus companheiros; só depois fizemos a cirurgia. Uma pena que agora na minha volta comecei a sentir um incômodo que me atrapalhava nos movimentos. Conversei com os médicos e a decisão foi de retirar a placa. Vamos lá. Não vou desanimar não. Quando eu voltar, estarei 100% e cheio de vontade. O torcedor palmeirense pode me esperar’, avisou o jogador.

Em dezembro, Thiago passou por cirurgia nos dois pés, por consequência de dores que o incomodavam desde a época que atuava pelo Cruzeiro. Liberado para fazer trabalhos físicos e na fase final de sua recuperação, o zagueiro voltou a sentir dores no pé direito, e, por isso, foi preciso tirar a placa na última semana.

Autor de três gols com a camisa do Verdão em 50 jogos, Thiago Heleno espera encerrar a fase de ‘torcedor’, já que não pode ajudar dentro dos gramados. Segundo ele, a vontade de voltar a jogar pelo Palmeiras é um dos principais fatores motivacionais para sua volta.

‘É muito chato ficar apenas na torcida. Gostaria de ajudar dentro do campo, que é o meu lugar. Fico muito nervoso por ficar fora. Não vejo a hora de disputar um jogo pelo Palmeiras. A torcida pode esperar porque vou fazer o que estiver ao meu alcance para voltar logo aos gramados’, completou o jogador, que deve retornar aos gramados no final de abril.