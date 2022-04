Após derrota polêmica, Ítalo Ferreira perde a cabeça e critica juízes

Dono da primeira medalha olímpica de ouro do Brasil no surfe, Italo Ferreira não conseguiu controlar a sua revolta ao ser eliminado, na madrugada deste sábado, 16, durante etapa australiana do World Surf League (WSL). Pouco depois de ser derrotado, com notas consideradas polêmicas, o potiguar disparou nas redes sociais: “Eu sei perder! Mas vai tomar no C…”.

A bateria, alvo de todo o imbróglio, fechou as competições do dia em Bells Beach, na Austrália. No finalzinho da bateria disputada entre Italo e o australiano Jack Robinson, a qual o atleta brasileiro vencia pelo placar de 13,50 a 12,83, o potiguar ainda pode surfar mais uma onda. Em seguida, o adversário teve a mesma oportunidade. No final surpreendente, Italo conseguiu subir sua nota, mas os juízes deram a vitória ao australiano, fechando o somatório de 14,00 para Robinson e 13,80 para o brasileiro.

O resultado não só indignou o medalhista olímpico como gerou revolta de internautas nas redes sociais. Antes de demonstrar sua insatisfação publicamente em sua conta no Twitter, o surfista foi flagrado pelas câmeras do evento batendo com sua prancha em um armário. Desde 2015 na elite do surfe, Italo ocupou o topo do pódio em Tóquio, quando a modalidade passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos.

Nesta etapa do WSL, que ainda conta com a participação de Felipe Toledo – que avançou para as semi-finais derrotando o havaiano John John Florence – outro resultado envolvendo um brasileiro também causou muita polêmica. Miguel Pupo chegou aos instantes finais da bateria, também na madrugada deste sábado, perdendo o australiano Callum Robson. Para conseguir a vitória, precisava de 5,95, uma pontuação considerada baixa. Mesmo apresentando bom desempenho em sua última onda, Puppo perdeu para o australiano por 13,54 a 13,00. As semifinais da etapa de Bells Beach estão previstas para acontecer neste sábado.