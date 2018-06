Neymar usou sua conta oficial no Instagram para publicar vídeo onde aparece em um salão mexendo na coloração do seu cabelo. No vídeo, o craque faz sinal de silêncio, levando o dedo aos lábios. “Shhh”, escreveu no canto da tela.

O vídeo pode ser uma respostas às críticas feitas ao seu novo penteado para a estreia do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo da Rússia.

O atacante tem uma tatuagem com o mesmo recado no dedo indicador. Em entrevista ao Globo Esporte, ele disse que a tatuagem era um pedido ‘para a galera ficar de boa’.

Na manhã de sábado 16, durante o treino da seleção, o craque da equipe apareceu bem mais loiro, em tom semelhante ao utilizado na Copa de 2014, mas com cabelo mais comprido e preso por uma tiara.