Após mais de 20 anos, bobsled da Jamaica voltará às Olimpíadas

Após quase vinte e cinco anos, a Jamaica voltará a competir nas Olimpíadas de Inverno, que terão início no próximo dia 4, em Pequim. A equipe jamaicana disputará pelo primeiro lugar em bobsled, esporte que envolve o uso de trenós para descer uma pista tortuosa no menor tempo possível.

Ainda não foram anunciados os nomes que formarão o time, composto por quatro indivíduos. A primeira vez em que a Jamaica disputou bobsled nas Olimpíadas foi em 1988.

O país anunciou também que competirá pela primeira vez na modalidade esqui alpino, em que será representado pelo atleta Benjamin Alexander. Ele foi o primeiro jamaicano a se classificar para a competição.

Vale lembrar que, recentemente, a China cancelou seus planos de vender ingressos das Olimpíadas de Inverno ao público geral, em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19 no país.