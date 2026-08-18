Após idas e vindas, Corinthians renova contrato com Memphis Depay

O Corinthians acertou a renovação de contrato do atacante Memphis Depay até 31 de julho de 2028. O holandês de 31 anos chegou ao clube em setembro de 2024 e, de lá para cá, atuou em 79 partidas, anotou 20 gols e foi peça fundamental nos últimos três troféus conquistados pela equipe: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025 – quando anotou o gol do título, diante do Vasco, no Maracanã –, e a Supercopa Rei de 2026.

Enquanto jogador do Corinthians, Memphis se tornou o maior artilheiro e o maior assistente da história da seleção da Holanda: são 55 gols marcados e 37 passes para gols. “Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos”, disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV.

“Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer. Estamos muito contentes com a renovação e prontos para esta sequência”, afirmou o presidente Osmar Stabile.

O atleta já treinou no CT Dr. Joaquim Grava e estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada.