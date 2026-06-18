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Esporte

Após histórico título da NBA, Knicks comemora com torcedores em NY

O evento ocorre no centro da metrópole e mobiliza 10.000 policiais

Por Gabriel Bussolotti Silveira 18 jun 2026, 13h09 | Atualizado em 18 jun 2026, 13h16
Imagem do desfile vista de cima
Imagem do desfile visto de cima (Adam Gray/Getty Images)
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Após histórico título da NBA, Knicks comemora com torcedores em NY Priorize VEJA no Google

O New York Knicks comemora o título da NBA após 53 anos de jejum em desfile nesta quinta-feira, 18. A festa acontece no centro da cidade apelidada de Big Apple e mobilizou 10.000 policiais. 

De acordo com repórteres do jornal New York Times, o desfile começa oficialmente às 10h do fuso nova-iorquino (9h no horário de Brasília), mas os fãs do time de basquete estavam no local da celebração desde a noite desta quarta-feira, 17, para garantir melhores lugares. A polícia começou a liberar a entrada do público às 6h (5h do Brasil) e as pessoas, após a revista, correram para ocupar espaços que possibilitassem uma melhor visão dos jogadores.

Às 7h (6h do Brasil), as filas para entrar no espaço destinado ao desfile eram ainda grandes, mas a polícia passou a barrar as pessoas, alegando que a capacidade máxima de lotação já havia sido alcançada. Ainda assim, as estações de metrô do centro da cidade estavam cheias e não paravam de chegar torcedores.

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Começo de confusão

Segundo os repórteres do New York Times, a estação de metrô se tornou um cenário de confusão: muitas pessoas desembarcando, diversas saídas fechadas e pouca orientação. O serviço de ônibus da cidade também sofreu mudanças para o evento: boa parte de seu serviço foi suspenso.

No local do desfile, torcedores começaram a subir em caminhões de lixo, na falta lugares. Além disso, um correspondente do jornal norte-americano notou um erro de planejamento na organização do evento: não há banheiros públicos disponíveis ao longo do trajeto.

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O desfile se inicia

O desfile começou oficialmente às 10h30 (11h30 do Brasil) com uma banda da polícia e o locutor dos Knicks, Walt “Clyde” Frazier, em um carro conversível. Alguns minutos depois, os jogadores dos Knicks começaram a aparecer na parte superior de dois ônibus. Junto deles estava o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

Daqui algumas horas, Mamdani entregará a chave da cidade ao atual campeão da NBA e a cantora Alicia Keys fará um show.

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