Após gol e assistência, atacante do Americana elogia Guedes

Desde a chegada do técnico Sérgio Guedes, o Americana só venceu no Campeonato Brasileiro da Série B. No triunfo por 2 a 1 sobre o ABC, na última sexta-feira, o comandante deu uma chance ao atacante Danilo Santos, que não vinha sendo utilizado por Toninho Cecílio, e o jogador retribuiu a confiança com um gol e uma assistência.

‘A chegada do Sérgio deu um ânimo novo. Estava preparado, pois treinei bem durante a semana e era o único atacante no banco. Entrei faltando 25 minutos e tinha consciência de que precisava fazer algo diferente. Graças a Deus consegui fazer um gol e dar o passe para o outro’, comemorou o jogador, que destacou as qualidades do novo técnico.

‘O treinador tem procurado equilibrar a equipe da melhor forma. Nosso trabalho foca estar sempre nas primeiras posições. Vou continuar batalhando para, junto com meus companheiros, ajudar o Americana’, completou Danilo.

Nesta terça-feira, o atacante poderá ser titular no duelo contra o Duque de Caxias, que será realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 20h30 (de Brasília).