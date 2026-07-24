Após fracasso na Copa, Alemanha anuncia treinador alinhado com seus objetivos

A Federação Alemã de Futebol (DFB) oficializou Jürgen Klopp como o novo técnico da seleção masculina com um contrato válido até a Copa do Mundo de 2030. A contratação do ex-treinador do Liverpool encerra a era de Julian Nagelsmann e busca resgatar sua identidade para voltar a competir pelo protagonismo mundial sob o comando de um dos nomes mais consagrados do esporte.

A mudança de comando acontece na esteira de mais um vexame internacional da Alemanha. Julian Nagelsmann concordou em deixar o cargo após a eliminação nos 16-avos de final do Mundial de 2026, quando a equipe caiu diante do Paraguai em uma disputa de pênaltis (5 a 4), após empate no tempo normal, em Boston. Essa derrota marcou a terceira campanha consecutiva de fracassos do país em Copas do Mundo, sucedendo as quedas nas fases de grupos na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022. Diante de um cenário de crise e sem vitórias em fases de mata-mata de Mundiais há 12 anos, a DFB optou por um recomeço imediato, buscando na figura de Klopp a liderança necessária para a reestruturação.

Para viabilizar a chegada de sua escolha número um, a federação alemã precisou articular uma operação criativa nos bastidores. Klopp havia assumido o cargo de Diretor Global de Futebol do grupo Red Bull no início de 2025, com um vínculo válido até 2029. Em vez de arcar com uma multa rescisória milionária, a DFB firmou um acordo generoso com a empresa. A federação comprometeu-se a realizar uma doação de 1 milhão de euros para a fundação beneficente “Wings for Life”, voltada à pesquisa de lesões na medula espinhal, além de garantir a realização de três jogos da seleção em Leipzig até o ano de 2030. No aspecto financeiro, o salário de Klopp estará alinhado ao de seu antecessor, girando em torno de sete milhões de euros anuais.

A chegada de Klopp promete revigorar uma equipe carente de energia e estabilidade. O treinador, que construiu times de sucesso com o estilo “heavy metal” — marcado por intensidade e contra-pressão —, tentará devolver a identidade à seleção. Em seu anúncio, Klopp declarou que assume a grande missão com “humildade e paciência”, ressaltando que a equipe nacional tem o poder de unir os alemães.

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A transição começará no dia 15 de agosto de 2026, data em que Klopp assumirá oficialmente o comando. Ao seu lado, ele terá uma comissão técnica de confiança, composta pelos auxiliares Peter Krawietz e Pepijn Lijnders, além do ex-volante Sven Bender, com quem trabalhou no Borussia Dortmund.

A aguardada estreia de Jürgen Klopp à beira do campo ocorrerá no dia 24 de setembro de 2026, em Amsterdã, contra a Holanda, em duelo válido pela Liga das Nações da Uefa. Focado a longo prazo, o novo comandante inicia agora a preparação para os grandes desafios que a Alemanha tem pela frente: a Eurocopa de 2028 e, especialmente, a redenção na Copa do Mundo de 2030.

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